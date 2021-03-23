Александр ЗАВАРОВ: «И Селезнев будет прав, и Костышин будет прав»

Специалист поделился мнением о конфликте украинского нападающего с тренером «Колоса»

  • 23.03.2021 12:20
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Александр ЗАВАРОВ: «И Селезнев будет прав, и Костышин будет прав»
© УАФ. Александр Заваров

59-летний экс-тренер сборной Украины Александр Заваров в интервью Александру Алиеву поделился мнением о конфликте 35-летнего украинского форварда Евгения Селезнева с главным тренером «Колоса» Русланом Костышиным.

«Для того, чтобы сделать какой-то для себя вывод, нужно быть внутри. Может, там было такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Мне сложно судить.

Но я думаю, что нужно с уважением относиться и тренеру к игроку, и игроку к тренеру, что самое главное. Были какие-то причины или нет — сказать сложно. Я не хочу вмешиваться, рассуждать на эту тему. Это бесполезный вариант. И Селезнев будет прав, и Костышин будет прав.

Но есть дисциплина. А как дальше происходило — мне сложно сказать», — отметил Заваров.

Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник — YouTube

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