Александр ЗАВАРОВ: «И Селезнев будет прав, и Костышин будет прав»

59-летний экс-тренер сборной Украины Александр Заваров в интервью Александру Алиеву поделился мнением о конфликте 35-летнего украинского форварда Евгения Селезнева с главным тренером «Колоса» Русланом Костышиным.

«Для того, чтобы сделать какой-то для себя вывод, нужно быть внутри. Может, там было такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Мне сложно судить.

Но я думаю, что нужно с уважением относиться и тренеру к игроку, и игроку к тренеру, что самое главное. Были какие-то причины или нет — сказать сложно. Я не хочу вмешиваться, рассуждать на эту тему. Это бесполезный вариант. И Селезнев будет прав, и Костышин будет прав.

Но есть дисциплина. А как дальше происходило — мне сложно сказать», — отметил Заваров.

Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.