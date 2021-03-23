Отец Яремчука стал помощником главного тренера клуба УПЛ

Олег Степанович Яремчук, отец нападающего национальной сборной Украины и бельгийского «Гента» Романа Яремчука, стал помощником главного тренера «Львова» Анатолия Бессмертного.



Сообщается, что он отвечает за физическую подготовку «горожан». Ранее Яремчук работал тренером «Львова» (U-19). В прошлом году тренер получил В-диплом УЕФА.



В 19 туре чемпионата УПЛ «Львов» сенсационно победил «Шахтер» (3:2) и занимает 12 место, набрав 15 очков и имея одну игру в запасе.