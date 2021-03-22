Виктор ЛЕОНЕНКО: «Раньше Шахтеру просто не забивали»

Специалист – о поражении «горняков» от «Львова»

  • 22.03.2021 13:19
  • 2950 просмотров
  • 4 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Раньше Шахтеру просто не забивали»
© Футбол 1/2/3

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от «Львова» (2:3) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Для меня в «Шахтере» ничего не поменялось. В первом голе все начал, по сути Маркос. Теряет мяч, команда получает контратаку и пропускает гол. Раньше «Шахтеру» просто не забивали. Тут никакая защита не спасет. Ни Барези, ни Мальдини. Тут еще и Кривцов, как всегда, рядом с голами. Просто элементарная ошибка. Надо обращать внимание на то, что «Шахтер» сам допускает обрезки и пропускает контратаки», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 22.03.2021 14:05
    +1
    какие прекрасные вчера были рожи вечером на аналах
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    DK1961
    online
      DK1961, 22.03.2021 14:04
    0
    Наверное коты подсказали. Сам бы алколеоненко не додумался бы
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    Remark
    online
      Remark, 22.03.2021 13:53
    +2
    Для него в игре ШД ничего не поменялось Эксперт йопта)))
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 13:21
    +2
    Да ладно, в Европе так постоянно погромы случаются и не малые, да и смешно было видеть потуги витао с ромой в первом матче, такой защ как из паршивого хвоста сито
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    Remark
    online
      Remark, 22.03.2021 13:53
    +2
    Для него в игре ШД ничего не поменялось Эксперт йопта)))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 13:21
    +2
    Да ладно, в Европе так постоянно погромы случаются и не малые, да и смешно было видеть потуги витао с ромой в первом матче, такой защ как из паршивого хвоста сито
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 22.03.2021 14:05
    +1
    какие прекрасные вчера были рожи вечером на аналах
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 22.03.2021 14:04
    0
    Наверное коты подсказали. Сам бы алколеоненко не додумался бы
    Ссылка
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