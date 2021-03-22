Виктор ЛЕОНЕНКО: «Раньше Шахтеру просто не забивали»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от «Львова» (2:3) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
«Для меня в «Шахтере» ничего не поменялось. В первом голе все начал, по сути Маркос. Теряет мяч, команда получает контратаку и пропускает гол. Раньше «Шахтеру» просто не забивали. Тут никакая защита не спасет. Ни Барези, ни Мальдини. Тут еще и Кривцов, как всегда, рядом с голами. Просто элементарная ошибка. Надо обращать внимание на то, что «Шахтер» сам допускает обрезки и пропускает контратаки», - сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.