Виктор ЛЕОНЕНКО: «Раньше Шахтеру просто не забивали»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от «Львова» (2:3) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Для меня в «Шахтере» ничего не поменялось. В первом голе все начал, по сути Маркос. Теряет мяч, команда получает контратаку и пропускает гол. Раньше «Шахтеру» просто не забивали. Тут никакая защита не спасет. Ни Барези, ни Мальдини. Тут еще и Кривцов, как всегда, рядом с голами. Просто элементарная ошибка. Надо обращать внимание на то, что «Шахтер» сам допускает обрезки и пропускает контратаки», - сказал Леоненко.