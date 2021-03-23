Ребров рассказал, почему на него обижался Мбокани

Бывший тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров рассказал, почему у Дьемерси Мбокани не сложилась карьеру в украинском клубе.
«Когда иностранцы приезжают в «Динамо», они думают, что им уготовано место в стартовом составе и за него не нужно бороться. Когда Мбокани в него не попадал, конечно, у него были обиды.
Я всегда говорил, что если футболист чего-то не понимает, я могу сесть с ним один на один и все объяснить. В футболе важно не просто сказать, почему мне не нравится тот или иной игрок. Важно показать ему статистику и объяснить, почему он не играет.
В футболе много компонентов. Один из них – физическая готовность в каждом матче. А не просто показать какой-то уровень в одном матче, а во втором и третьем отдыхать», – сказал Ребров.
Всего Мбокани сыграл в «Динамо» 77 матчей, забил 31 гол, отдал 14 ассистов.
Ранее Ребров рассказал, почему украинские тренеры хуже испанских.
Источник — Бомбардир
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