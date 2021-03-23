Ребров рассказал, почему на него обижался Мбокани

Конголезец хотел всегда играть в стартовом составе

  • 23.03.2021 11:50
  • 3779 просмотров
  • 6 комментариев
Ребров рассказал, почему на него обижался Мбокани
© ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани

Бывший тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров рассказал, почему у Дьемерси Мбокани не сложилась карьеру в украинском клубе.
 
«Когда иностранцы приезжают в «Динамо», они думают, что им уготовано место в стартовом составе и за него не нужно бороться. Когда Мбокани в него не попадал, конечно, у него были обиды. 
 
Я всегда говорил, что если футболист чего-то не понимает, я могу сесть с ним один на один и все объяснить. В футболе важно не просто сказать, почему мне не нравится тот или иной игрок. Важно показать ему статистику и объяснить, почему он не играет. 
 
В футболе много компонентов. Один из них – физическая готовность в каждом матче. А не просто показать какой-то уровень в одном матче, а во втором и третьем отдыхать», – сказал Ребров.
 
Всего Мбокани сыграл в «Динамо» 77 матчей, забил 31 гол, отдал 14 ассистов.

Ранее Ребров рассказал, почему украинские тренеры хуже испанских.

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Источник — Бомбардир

(16 голосов)

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Комментарии
    Nashwill
    online
      Nashwill, 23.03.2021 13:12
    0
    Aer Bore, 23.03.2021 12:19
    Зачем ты это высрал?
    Бо гівно в роті полоще. Це бамбас,вони всі гівножуї
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 23.03.2021 12:56
    +2
    Maslyaspor, 23.03.2021 11:55
    Мбо і Браун Ідейе як по мені були ідеальними форвардами .
    Однозначно! І я б ще Бангуру додав. Він був іншої комплекції, ніж ці двоє, але з технікою все ок!
    Ссылка
    Beavis
    online
      Beavis, 23.03.2021 12:49
    0
    Блин, но он реально на гориллу похож.
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 23.03.2021 12:19
    +3
    Forever_smart_13, 23.03.2021 12:01
    Всё объясняется довольно просто: Ребруха расист и терпеть не может чёрных
    Зачем ты это высрал?
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 23.03.2021 12:01
    -5
    Всё объясняется довольно просто: Ребруха расист и терпеть не может чёрных
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 23.03.2021 11:55
    +5
    Мбо і Браун Ідейе як по мені були ідеальними форвардами .
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 23.03.2021 11:55
    +5
    Мбо і Браун Ідейе як по мені були ідеальними форвардами .
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 23.03.2021 12:19
    +3
    Forever_smart_13, 23.03.2021 12:01
    Всё объясняется довольно просто: Ребруха расист и терпеть не может чёрных
    Зачем ты это высрал?
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 23.03.2021 12:56
    +2
    Maslyaspor, 23.03.2021 11:55
    Мбо і Браун Ідейе як по мені були ідеальними форвардами .
    Однозначно! І я б ще Бангуру додав. Він був іншої комплекції, ніж ці двоє, але з технікою все ок!
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 23.03.2021 13:12
    0
    Aer Bore, 23.03.2021 12:19
    Зачем ты это высрал?
    Бо гівно в роті полоще. Це бамбас,вони всі гівножуї
    Ссылка
    Beavis
    online
      Beavis, 23.03.2021 12:49
    0
    Блин, но он реально на гориллу похож.
    Ссылка
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