Владимир ЛЫСЕНКО: «Мы очень устали физически»

Форвард «Колоса» Владимир Лысенко прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
«Была сложная игра, мы добыли очень важные три очка, тем более с таким сильным соперником как «Заря». Мы очень устали физически», - сказал Лысенко.
Отметим, что «Колос», набрав 29 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата.
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Источник — Футбол 1/2/3
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