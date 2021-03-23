Владимир ЛЫСЕНКО: «Мы очень устали физически»

Нападающий «Колоса» – о победе над «Зарей»

  • 23.03.2021 11:30
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Владимир ЛЫСЕНКО: «Мы очень устали физически»
© ФК Колос. Владимир Лысенко

Форвард «Колоса» Владимир Лысенко прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Была сложная игра, мы добыли очень важные три очка, тем более с таким сильным соперником как «Заря». Мы очень устали физически», - сказал Лысенко.

Отметим, что «Колос», набрав 29 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата.

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Источник — Футбол 1/2/3

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