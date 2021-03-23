Владимир ЛЫСЕНКО: «Мы очень устали физически»

Форвард «Колоса» Владимир Лысенко прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Была сложная игра, мы добыли очень важные три очка, тем более с таким сильным соперником как «Заря». Мы очень устали физически», - сказал Лысенко.

Отметим, что «Колос», набрав 29 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата.