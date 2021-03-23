Скрипник провел юбилейный поединок во главе Зари

Поединок 19-го тура чемпионата Украины против «Колоса» (0:1) стал юбилейным для 51-летнего главного тренера луганской «Зари» Виктора Скрипника.

Этот матч стал для Скрипника 50-м в УПЛ на посту главного тренера луганской команды.

Скрипник возглавил «Зарю» летом 2019 года. Ранее специалист работал в «Вердере» и «Риге».