Скрипник провел юбилейный поединок во главе Зари

Поединок 19-го тура чемпионата Украины против «Колоса» (0:1) стал юбилейным для 51-летнего главного тренера луганской «Зари» Виктора Скрипника.
Этот матч стал для Скрипника 50-м в УПЛ на посту главного тренера луганской команды.
Скрипник возглавил «Зарю» летом 2019 года. Ранее специалист работал в «Вердере» и «Риге».
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Источник — ФК Заря
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