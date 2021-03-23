Скрипник провел юбилейный поединок во главе Зари

Матч с «Колосом» стал для специалиста 50-м у руля луганского клуба в УПЛ

  • 23.03.2021 11:17
  • 96 просмотров
  • 1 комментарий
Скрипник провел юбилейный поединок во главе Зари
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Поединок 19-го тура чемпионата Украины против «Колоса» (0:1) стал юбилейным для 51-летнего главного тренера луганской «Зари» Виктора Скрипника.

Этот матч стал для Скрипника 50-м в УПЛ на посту главного тренера луганской команды.

Скрипник возглавил «Зарю» летом 2019 года. Ранее специалист работал в «Вердере» и «Риге».

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Источник — ФК Заря

(1 голос)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 23.03.2021 11:34
    0
    И провёл неудачно!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.03.2021 11:34
    0
    И провёл неудачно!
    Ссылка
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