ЗИНЧЕНКО: «Счет 1:7 не совсем отражал игру в октябрьском спарринге»

Футболист сборной Украины – о предстоящем матче со сборной Франции

  • 23.03.2021 10:50
  • 699 просмотров
  • 2 комментария
ЗИНЧЕНКО: «Счет 1:7 не совсем отражал игру в октябрьском спарринге»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

24-летний полузащитник сборной Украины Александр Зинченко на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира-2022 против национальной команды Франции.

– Александр, вы не играли в том матче в октябре, когда наша сборная уступила Франции 1:7. Этот счет является дополнительной мотивацией, или же наоборот вызывает мандраж?
– На самом деле никакого мандража нет. Все мы понимаем, какая это сборная, чемпионы мира. Понятное дело, что в дополнительной мотивации мы не нуждаемся. Потому что играя против такой сборной, мы выходим с полной концентрацией и полной мотивацией. Счет, на самом деле, не совсем отражал ту игру, которая была. Я смотрел по телевизору, если брать первые 15-20 минут первого тайма, то наша сборная играла даже лучше, чем Франция. Хорошо, что это случилось тогда, под эгидой товарищеского матча. Сейчас официальная игра и, я думаю, картина будет совсем другая.

– Пять месяцев не было сборов национальной команды. Соскучились ли по партнерам, ваши ощущения от объединения?
– Да, конечно, все ребята соскучились друг по другу. Нам нужно как можно лучше подготовиться к чемпионату Европы, сейчас отбор на чемпионат мира. Времени на раскачку нет на самом деле, к сожалению. И времени подготовиться толком к играм тоже не хватает. Все ребята это понимают. Главное, чтобы не было травм. Желаю всем ребятам возвращаться в строй, в частности Тарасу Степаненко, потому что мы нуждаемся во всех игроках.

Напомним, поединок Франция – Украина состоится 24 марта в 21:45 на стадионе «Стад-де-Франс».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 23.03.2021 11:24
    +2
    ivan ivanov, 23.03.2021 11:00
    зато купленный с испанцами на 100% отображал
    Ну скрєпні громадяни Ресурсної Федерації тут як тут, а головне в своєму стилі)) Хто б казав про підкуп з іспанцями? Забули як пройшли тореадорів на Лужніках 5:4? Що прийшлось вашим ЗМІ виправдовуватись по всіх ресурсах.
    p.s. А про экс-преза ФІФА як ескорт послуги надавали?
    Хоч би вже не нагадували
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 23.03.2021 11:00
    -5
    зато купленный с испанцами на 100% отображал
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 23.03.2021 11:24
    +2
    ivan ivanov, 23.03.2021 11:00
    зато купленный с испанцами на 100% отображал
    Ну скрєпні громадяни Ресурсної Федерації тут як тут, а головне в своєму стилі)) Хто б казав про підкуп з іспанцями? Забули як пройшли тореадорів на Лужніках 5:4? Що прийшлось вашим ЗМІ виправдовуватись по всіх ресурсах.
    p.s. А про экс-преза ФІФА як ескорт послуги надавали?
    Хоч би вже не нагадували
    Ссылка
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