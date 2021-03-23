Георгий БУЩАН: «Меня не пускали забивать голы»

26-летний голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, считает ли он себя основным вратарем клуба, и как выбрал именно это амплуа.

«Я — основной вратарь «Динамо» сейчас? Ну, на сегодняшний день так и есть. Слишком много было проделано работы, чтобы сегодня это было так. Очень много черновой работы, которую никто не видит. И много было энергии потрачено на это все. Я счастлив тому, что имею на сегодняшний день.

Мне было лет 8-9, все бегали, голы забивали. Как раз Шевченко феерил в «Милане». Я тоже хотел голы забивать. Но так я самым рослым был, за старших в воротах стоял, потому что самый высокий, и меня не пускали забивать голы.

Меня поставили защитником, мне не понравилось. Я подумал: «Ах так!» и купил себе перчатки с пупырышками, рабочие. Гривну стоили. Две пары надел и пошел. И так и пошло. За второй состав играл еще защитником некоторое время, а за основной уже вратарем», — рассказал Бущан.

В текущем сезоне Бущан провел за «Динамо» 29 матчей во всех турнирах, где пропустил 25 мячей, 13 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.