Георгий БУЩАН: «Меня не пускали забивать голы»

Вратарь киевского «Динамо» рассказал о том, как он выбрал именно это амплуа

  • 23.03.2021 10:34
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Георгий БУЩАН: «Меня не пускали забивать голы»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

26-летний голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, считает ли он себя основным вратарем клуба, и как выбрал именно это амплуа.

«Я — основной вратарь «Динамо» сейчас? Ну, на сегодняшний день так и есть. Слишком много было проделано работы, чтобы сегодня это было так. Очень много черновой работы, которую никто не видит. И много было энергии потрачено на это все. Я счастлив тому, что имею на сегодняшний день.

Мне было лет 8-9, все бегали, голы забивали. Как раз Шевченко феерил в «Милане». Я тоже хотел голы забивать. Но так я самым рослым был, за старших в воротах стоял, потому что самый высокий, и меня не пускали забивать голы.

Меня поставили защитником, мне не понравилось. Я подумал: «Ах так!» и купил себе перчатки с пупырышками, рабочие. Гривну стоили. Две пары надел и пошел. И так и пошло. За второй состав играл еще защитником некоторое время, а за основной уже вратарем», — рассказал Бущан.

В текущем сезоне Бущан провел за «Динамо» 29 матчей во всех турнирах, где пропустил 25 мячей, 13 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Источник — YouTube

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