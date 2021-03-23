АЛВАРО: «Пришел новый тренер и поменял наши мысли»

Полузащитник «Львова» Алваро прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (3:2) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
«На протяжении всей недели мы очень тяжело работали. Пришел новый тренер и поменял наши мысли. Он придал нам уверенности в себе. Мы знали, что будет тяжело. «Шахтер» - очень хорошая команда с качественными игроками. Думаю, мы превзошли все ожидания», - сказал Алваро.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Удачі Левам!
Тільки Львів!
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