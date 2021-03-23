АЛВАРО: «Пришел новый тренер и поменял наши мысли»

Хавбек «Львова» – о сенсационной победе над «Шахтером»

  • 23.03.2021 10:07
  • 633 просмотра
  • 1 комментарий
АЛВАРО: «Пришел новый тренер и поменял наши мысли»
© ПФК Львов. Алваро

Полузащитник «Львова» Алваро прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (3:2) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«На протяжении всей недели мы очень тяжело работали. Пришел новый тренер и поменял наши мысли. Он придал нам уверенности в себе. Мы знали, что будет тяжело. «Шахтер» - очень хорошая команда с качественными игроками. Думаю, мы превзошли все ожидания», - сказал Алваро.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 10:12
    +1
    У наступних іграх побачимо чи змінив... Пора спуститись на землю від ейфорії!
    Удачі Левам!
    Тільки Львів!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 10:12
    +1
    У наступних іграх побачимо чи змінив... Пора спуститись на землю від ейфорії!
    Удачі Левам!
    Тільки Львів!
    Ссылка
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