Ренан и Mихоби не сыграют в следующем матче Львова

Бразильцы не успеют восстановиться к поединку с «Днепром-1»

  • 23.03.2021 09:29
  • 116 просмотров
  • 2 комментария
Ренан и Mихоби не сыграют в следующем матче Львова
© ПФК Львов

В 19 туре чемпионата УПЛ в составе «Львова» в матче с «Шахтером» отсутствовали ведущие игроки Ренан и Михоби, однако это не помешало «горожанам» одержать сенсационную победу - 3:2.

Оба легионера – травмированы. В лучшем случае, они возобновят тренировки в общей группе через десять дней. Поэтому главный тренер львовян Анатолий Бессмертный, скорее всего, не сможет рассчитывать на Ренана и Михоби в следующем календарном поединке - с «Днепром-1», который состоится 2 апреля.

Напомним, что после победы над «Шахтером» львовяне покинули последнее место в турнирной таблице УПЛ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 10:03
    0
    Якщо б у неділю був Ренан, він би вколотив піжонам парочку!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 10:03
    0
    Ренан це велика втрата для Львова !!! Міхобі здав дуже, слабо...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 10:03
    0
    Якщо б у неділю був Ренан, він би вколотив піжонам парочку!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 10:03
    0
    Ренан це велика втрата для Львова !!! Міхобі здав дуже, слабо...
    Ссылка
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