Ренан и Mихоби не сыграют в следующем матче Львова

В 19 туре чемпионата УПЛ в составе «Львова» в матче с «Шахтером» отсутствовали ведущие игроки Ренан и Михоби, однако это не помешало «горожанам» одержать сенсационную победу - 3:2.

Оба легионера – травмированы. В лучшем случае, они возобновят тренировки в общей группе через десять дней. Поэтому главный тренер львовян Анатолий Бессмертный, скорее всего, не сможет рассчитывать на Ренана и Михоби в следующем календарном поединке - с «Днепром-1», который состоится 2 апреля.

Напомним, что после победы над «Шахтером» львовяне покинули последнее место в турнирной таблице УПЛ.