Александр РОМАНЧУК: «Моя первая игра против Шахтера – и сразу же победа»

Защитник «Львова» Александр Романчук прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (3:2) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Эмоции переполняют. Это была моя первая игра против «Шахтера» и сразу же победа. Мало кто верил в нас, но нас это мотивировало. Мы ехали в другой город играть на чужом для нас стадионе. Кто-то бы сказал, что сложно, но нас наоборот это злило и мы хотели доказать, что наше последнее место в турнирной таблице - это случайность», - заявил Романчук.