Александр РОМАНЧУК: «Моя первая игра против Шахтера – и сразу же победа»

Защитник «Львова» – о сенсационном результате матча с чемпионом Украины

  • 23.03.2021 08:51
  • 902 просмотра
  • 2 комментария
Александр РОМАНЧУК: «Моя первая игра против Шахтера – и сразу же победа»
© ПФК Львов. Александр Романчук

Защитник «Львова» Александр Романчук прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (3:2) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Эмоции переполняют. Это была моя первая игра против «Шахтера» и сразу же победа. Мало кто верил в нас, но нас это мотивировало. Мы ехали в другой город играть на чужом для нас стадионе. Кто-то бы сказал, что сложно, но нас наоборот это злило и мы хотели доказать, что наше последнее место в турнирной таблице - это случайность», - заявил Романчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 09:59
    0
    Леви! Удачі!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.03.2021 09:09
    +3
    Пора привыкать. Теперь все команды уровня Агробизнеса будут чморить Шахтер в хвост и гриву.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.03.2021 09:09
    +3
    Пора привыкать. Теперь все команды уровня Агробизнеса будут чморить Шахтер в хвост и гриву.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.03.2021 09:59
    0
    Леви! Удачі!
    Ссылка
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