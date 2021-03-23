Руслан КОСТЫШИН: «Солидно сыграли, все молодцы»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Солидно сыграли, все молодцы. Была совершенно другая тактика, мы давно так не играли. За день до матча мы решили так сыграть. У нас было много теории. Очень хорошо подготовились к матчу. Но самое главное - это футбол и футболисты. Они прислушались к тому, что мы им говорили. Победы бывают разные, но в этот раз добыли солидную победу», - заявил Костышин.