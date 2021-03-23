Егор НАЗАРИНА: «В матче с Колосом нам не повезло»

Полузащитник луганской «Зари» Егор Назарина прокомментировал поражение от «Колоса» (0:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«У нас было достаточных острых моментов, но в этом матче нам не повезло, мы не забили. Хотели победить, но будем делать выводы и двигаться дальше. У нас каждый матч как финал, мы хотим выигрывать в каждой игре и будем стараться это делать», - сказал Назарина.