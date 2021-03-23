Виктор КОВАЛЕНКО: «Первое время в Аталанте было тяжело»

25-летний украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко высказался после дебютного матча в составе итальянского клуба.
«Первая игра для меня – это очень важно. Шаг за шагом. Будем двигаться к своей мечте. Каждый раз – это новые эмоции и волнующе для меня. Я очень счастлив.
Первое время в «Аталанте» было тяжело – языковой барьер, а сейчас начинаю понимать все – что требует тренер, игроки. Сейчас все хорошо», – сказал Коваленко.
Коваленко принял участие в поединке 28-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (2:0). Хавбек вышел на замену вместо 27-летнего украинца Руслана Малиновского на 87-й минуте встречи.
Источник — Футбол 1/2/3
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