Георгий БУЩАН: «Луческу сказал, что мы лучшие молодые игроки в Украине»

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан высказался о работе под руководством Мирчи Луческу.
«Мы ждали перемен. Я получаю огромное удовольствие от работы с Луческу. Он пришел и первое, что сказал: Вы - лучшие молодые игроки в этой стране. Вы должны поверить в себя. Без веры в себя у вас ничего не получится. Это его большая заслуга и в тот период мы поверили, что это возможно.
Стали больше времени проводить на базе, акцент на теорию, тренировочный процесс, много новых упражнений. Казалось бы, они старые, но в них есть что-то новое», - сказал Бущан.
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Источник — Футбол 1/2/3
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