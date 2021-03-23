Георгий БУЩАН: «Луческу сказал, что мы лучшие молодые игроки в Украине»

Вратарь «Динамо» в восторге от работы с Мистером

  • 23.03.2021 01:38
  • 176 просмотров
  • 0 комментариев
Георгий БУЩАН: «Луческу сказал, что мы лучшие молодые игроки в Украине»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан высказался о работе под руководством Мирчи Луческу.

«Мы ждали перемен. Я получаю огромное удовольствие от работы с Луческу. Он пришел и первое, что сказал: Вы - лучшие молодые игроки в этой стране. Вы должны поверить в себя. Без веры в себя у вас ничего не получится. Это его большая заслуга и в тот период мы поверили, что это возможно.

Стали больше времени проводить на базе, акцент на теорию, тренировочный процесс, много новых упражнений. Казалось бы, они старые, но в них есть что-то новое», - сказал Бущан.

Читайте также: Георгий БУЩАН: «Наглость не позволяет на хайпе подписывать новый контракт».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности