«Испытали сердечную привязанность». Штаб Хацкевича обратился к Ротору

Белорусский специалист и его помощники попрощались с российским клубом

  • 22.03.2021 23:10
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«Испытали сердечную привязанность». Штаб Хацкевича обратился к Ротору
© ФК Ротор. Максим Шацких и Александр Хацкевич

47-летний бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич вместе со своим штабом попрощался с российским клубом.

«Мы хотим поблагодарить всех игроков, медицинский персонал, административный состав, всех людей, которые помогали нам в работе. Мы, также, хотели бы поблагодарить за поддержку преданных болельщиков, которые верили в нашу команду. Мы хотим подчеркнуть, что приобрели огромный опыт и испытали сердечную привязанность к нашему клубу «Ротор». Конечно, мы также хотим отдельно поблагодарить игроков за всю их работу и усилия, которые позволили нам пристойно выступать в РПЛ. Отныне, мы желаем вам здоровья, благополучия и удачи с новым тренерским штабом!

Тренерский штаб: Хацкевич А.Н.; Шацких М.А.; Варивончик В.А.; Шпанюк В.В.; Беляев В.В.», — говорится в официальном заявлении Хацкевича и его штаба.

Хацкевич возглавил «Ротор» в декабре 2019 года.

С июля 2017 по август 2019 года Хацкевич занимал пост главного тренера киевского «Динамо».

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Источник — ФК Ротор

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 23:25
    0
    В Шахтер после Каштру пойдет, инфа 100%
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 23:25
    0
    В Шахтер после Каштру пойдет, инфа 100%
    Ссылка
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