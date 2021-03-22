Лидер Второй лиги Металл впервые сыграет на стадионе Металлист

28 марта лидер Второй лиги «Металл» впервые сыграет на харьковском стадионе «Металлист».
В воскресенье, 28 марта, в 15:00 на главной арене города в матче 14-го тура «Металл» примет «Днепр» из Черкасс.
В продажу поступили билеты на матч, их стоимость – от 20 грн. Из-за требований медицинского протокола количество билетов ограничено.
В осенней части сезона «Металл» играл на стадионе «Солнечный».
Ранее стало известно, что Александр Ярославский будет возрождать «Металлист» именно на базе «Металла».
Источник — ФК Металл
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