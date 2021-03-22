ДЕНИСОВ: «Через год нашему чемпиону и вице-чемпиону придется нести рояль»

Футбольный журналист Александр Денисов прокомментировал потерю Украиной прямой путевки в Лигу чемпионов:

«Возвращение Александра Ярославского, о котором он сам говорит, – это то, что нужно сейчас и президенту «Шахтера» Ринату Ахметову, и президенту «Динамо» Игорю Суркису.

Но это произойдет не завтра, а значит, через год нашему чемпиону и вице-чемпиону придется нести рояль, а не играть на нем, прежде чем они достигнут группового этапа».

Не хватило победы. Украина потеряла прямую путевку в группу Лиги чемпионов