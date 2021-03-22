ДЕНИСОВ: «Через год нашему чемпиону и вице-чемпиону придется нести рояль»

Возвращение Александра Ярославского должно усилить украинский футбол

  • 22.03.2021 22:30
  • 2270 просмотров
  • 6 комментариев
ДЕНИСОВ: «Через год нашему чемпиону и вице-чемпиону придется нести рояль»
© Facebook. Александр Денисов

Футбольный журналист Александр Денисов прокомментировал потерю Украиной прямой путевки в Лигу чемпионов:

«Возвращение Александра Ярославского, о котором он сам говорит, – это то, что нужно сейчас и президенту «Шахтера» Ринату Ахметову, и президенту «Динамо» Игорю Суркису.

Но это произойдет не завтра, а значит, через год нашему чемпиону и вице-чемпиону придется нести рояль, а не играть на нем, прежде чем они достигнут группового этапа».

Не хватило победы. Украина потеряла прямую путевку в группу Лиги чемпионов

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Источник — Великий футбол

(6 голосов)

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Комментарии
    DK1970
    online
      DK1970, 22.03.2021 23:21
    +2
    Дениска корчит из себя футбольного интеллектуала. Рояль сук...все твои слова дешёвое гониво...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 22.03.2021 22:46
    -3
    BekXan, 22.03.2021 22:42
    Металл ещё нужно как команду сформировать это не 1-и не 2 года и даже не 3.
    Металл сейчас один в Украине, и это ГФК Металлург Зп. И когда они были Металлургом, то Харьков был Дзержинцем и Авангардом.
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    zzg77
    online
      zzg77, 22.03.2021 22:43
    +5
    Из-за таких козлов, как Пенисов и Павелко, мы и потеряли прямое представительство в Лиги Чемпионов.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 22.03.2021 22:42
    +5
    Металл ещё нужно как команду сформировать это не 1-и не 2 года и даже не 3.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.03.2021 22:40
    +4
    Сначала заставили Ярославского уйти из Украины и футбола, а теперь говорят, что надо возвращаться. Вот же клоуны.
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    Bismuth
    online
      Bismuth, 22.03.2021 22:39
    +3
    Луческу это просчитал наперёд.)))
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    zzg77
    online
      zzg77, 22.03.2021 22:43
    +5
    Из-за таких козлов, как Пенисов и Павелко, мы и потеряли прямое представительство в Лиги Чемпионов.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 22.03.2021 22:42
    +5
    Металл ещё нужно как команду сформировать это не 1-и не 2 года и даже не 3.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.03.2021 22:40
    +4
    Сначала заставили Ярославского уйти из Украины и футбола, а теперь говорят, что надо возвращаться. Вот же клоуны.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 22.03.2021 22:39
    +3
    Луческу это просчитал наперёд.)))
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 22.03.2021 23:21
    +2
    Дениска корчит из себя футбольного интеллектуала. Рояль сук...все твои слова дешёвое гониво...
    Ссылка
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