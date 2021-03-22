ФОТО 18+. Дочь знаменитого теннисиста снова снялась обнаженной

Алеся Кафельникова, дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова, снялась в откровенной фотосессии для парижского дома высокой моды Yves Saint Laurent.
Автором фото стал известный фотограф и главный редактор журнала Mirage Хенрик Пурьенн, который специализируется на эротических снимках.
В прошлом году Алеся Кафельникова снялась обнаженной для журнала Elle.
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Источник — Instagram
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