ФОТО 18+. Дочь знаменитого теннисиста снова снялась обнаженной

Алеся Кафельникова порадовала поклонников откровенными фото

  • 22.03.2021 21:05
  • 3028 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО 18+. Дочь знаменитого теннисиста снова снялась обнаженной
© Instagram. Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова, дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова, снялась в откровенной фотосессии для парижского дома высокой моды Yves Saint Laurent.

Автором фото стал известный фотограф и главный редактор журнала Mirage Хенрик Пурьенн, который специализируется на эротических снимках.

В прошлом году Алеся Кафельникова снялась обнаженной для журнала Elle.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 22.03.2021 21:43
    -1
    Якеж воно страшненке.
    Ссылка
    Hiromant
    online
      Hiromant, 22.03.2021 21:36
    -1
    Ни рожи, ни кожи... ни отношения к спорту... фу!
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 22.03.2021 21:34
    +1
    Да сколько можно, в очередной раз хочу зайти на спорт.юа, а меня почему-то на какой-то порнхаб перекидывает
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 22.03.2021 21:34
    -1
    Манда
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 22.03.2021 21:26
    0
    Мда
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 22.03.2021 21:34
    +1
    Да сколько можно, в очередной раз хочу зайти на спорт.юа, а меня почему-то на какой-то порнхаб перекидывает
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 22.03.2021 21:26
    0
    Мда
    Ссылка
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