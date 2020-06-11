ФОТО 18+. Дочь победителя турниров Большого Шлема снялась обнаженной

Алеся Кафельникова, дочь бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Elle.

«Вот как выглядит мой карантин, когда я пытаюсь загореть», – написала 21-летняя Алеся в инстаграме.

Отметим, что Евгений Кафельников – самый титулованный теннисист в истории России: выиграл два турнира Большого Шлема (РГ-1996 и АО-1999), поднимался на первую строчку мирового рейтинга, завоевал золотую медаль ОИ-2020, а также становился обладателем Кубка Дэвиса-2002. Поддерживает дружеские отношения с капитаном сборной Украины Андреем Медведевым.