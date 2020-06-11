ФОТО 18+. Дочь победителя турниров Большого Шлема снялась обнаженной

Алеся Кафельникова приняла участие в фотосессии для журнала Elle

  • 11.06.2020 13:05
  • 2285 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО 18+. Дочь победителя турниров Большого Шлема снялась обнаженной
© Инстаграм Алеси Кафельниковой

Алеся Кафельникова, дочь бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Elle.

«Вот как выглядит мой карантин, когда я пытаюсь загореть», – написала 21-летняя Алеся в инстаграме.

Отметим, что Евгений Кафельников – самый титулованный теннисист в истории России: выиграл два турнира Большого Шлема (РГ-1996 и АО-1999), поднимался на первую строчку мирового рейтинга, завоевал золотую медаль ОИ-2020, а также становился обладателем Кубка Дэвиса-2002. Поддерживает дружеские отношения с капитаном сборной Украины Андреем Медведевым.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности