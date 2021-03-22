Круче Златана. Малиновский попал в символическую сборную недели в Серии A

Хавбек «Аталанты» забил гол и сделал ассист в победном матче с «Вероной»

  • 22.03.2021 20:48
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Круче Златана. Малиновский попал в символическую сборную недели в Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в символическую сборную недели в Серии A по версии WhoScored.

Руслан получил высокую оценку 8.6 баллов. Хавбек забил гол и отдал голевую передачу в победном матче с «Вероной» (2:0).

В дуэт форвардов недели отобрали лидера «Милана» Златана Ибрагимовича (8.3) и нападающего «Наполи» Дриса Мертенса (8.4).

Символическая сборная недели в Серии A по версии WhoScored.

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Источник — WhoScored.com

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