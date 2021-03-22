Круче Златана. Малиновский попал в символическую сборную недели в Серии A

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в символическую сборную недели в Серии A по версии WhoScored.
Руслан получил высокую оценку 8.6 баллов. Хавбек забил гол и отдал голевую передачу в победном матче с «Вероной» (2:0).
В дуэт форвардов недели отобрали лидера «Милана» Златана Ибрагимовича (8.3) и нападающего «Наполи» Дриса Мертенса (8.4).
Символическая сборная недели в Серии A по версии WhoScored.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — WhoScored.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.