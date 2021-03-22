Месси забил больше голов, чем Роналду

33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в поединке 28-го тура чемпионата Испании против «Сосьедада» (6:1).
Таким образом, Месси довел количество забитых мячей в профессиональной карьере до 636 без учета голов, забитых с пенальти. Лионель опередил 36-летнего португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил 635 голов без учета голов с пенальти.
Всего на счету Месси 734 гола в карьере. Роналду забил 770 мячей. На то, чтобы забить гол, Месси требуется в среднем 101 минута. Роналду — 111 минут.
Источник — ESPN
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Мессі:
Шестиразовий володар призу «Золотий м'яч», зокрема: 2009 і 2019 роки за версією France Football, 2010, 2011, 2012[2], 2015 роки за версією об'єднаного трофея від France Football та ФІФА.
Шестиразовий володар титулу найкращий футболіст світу за версією ФІФА, зокрема: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 роки.
Шестиразовий володар Золотого бутса УЄФА (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).
Роналду:
П'ятиразовий володар Золотого м'яча 2008, 2013, 2014, 2016 та 2017 років.
Чотириразовий володар Золотого бутса УЄФА 2008, 2011, 2014 та 2015 років.
Поки що так..
Ліонель, як нам відомо, аргентинець, - так? Ну, тоді, будь ласка, хоча б погугли, щоб знати думку аргентинських уболівальників про Мессі. Скажу лише єдине, ЩО: Ім'ям легенди аргентинського футболу Дієго Армандо Марадони, в Буенос-Айресі, названа одна з Християнських Церков, а тобою названому королю, ті ж фанати аргентинського футболу, неодноразово ПЛЮВАЛИ в обличчя за ганебні досягнення збірної і безпосередньо з цим "королем".
Мессі:
Шестиразовий володар призу «Золотий м'яч», зокрема: 2009 і 2019 роки за версією France Football, 2010, 2011, 2012[2], 2015 роки за версією об'єднаного трофея від France Football та ФІФА.
Шестиразовий володар титулу найкращий футболіст світу за версією ФІФА, зокрема: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 роки.
Шестиразовий володар Золотого бутса УЄФА (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).
Роналду:
П'ятиразовий володар Золотого м'яча 2008, 2013, 2014, 2016 та 2017 років.
Чотириразовий володар Золотого бутса УЄФА 2008, 2011, 2014 та 2015 років.
Поки що так..
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