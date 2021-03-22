Месси забил больше голов, чем Роналду

Но только если не брать в расчет мячи, забитые с пенальти

  • 22.03.2021 20:27
  • 3716 просмотров
  • 11 комментариев
Месси забил больше голов, чем Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в поединке 28-го тура чемпионата Испании против «Сосьедада» (6:1).

Таким образом, Месси довел количество забитых мячей в профессиональной карьере до 636 без учета голов, забитых с пенальти. Лионель опередил 36-летнего португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил 635 голов без учета голов с пенальти.

Всего на счету Месси 734 гола в карьере. Роналду забил 770 мячей. На то, чтобы забить гол, Месси требуется в среднем 101 минута. Роналду — 111 минут.

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Источник — ESPN

(22 голоса)

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Комментарии
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 22.03.2021 21:23
    -1
    bonv, 22.03.2021 20:54
    Лео і є король футболу. Йому 33 роки і він має всі шанси обійти Роналду (36років) по загальній кількості забитих голів. Особливо з огляду на 101 хв Мессі проти 111 хв Роналду, потрібних для забиття голу.
    Мессі:
    Шестиразовий володар призу «Золотий м'яч», зокрема: 2009 і 2019 роки за версією France Football, 2010, 2011, 2012[2], 2015 роки за версією об'єднаного трофея від France Football та ФІФА.
    Шестиразовий володар титулу найкращий футболіст світу за версією ФІФА, зокрема: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 роки.
    Шестиразовий володар Золотого бутса УЄФА (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).
    Роналду:
    П'ятиразовий володар Золотого м'яча 2008, 2013, 2014, 2016 та 2017 років.
    Чотириразовий володар Золотого бутса УЄФА 2008, 2011, 2014 та 2015 років.
    Поки що так..
    Шановний, ти можеш Мессі вважати хоч ким: кролем, царем, графом, маркізом... Для усього Футбольного Світу Королем цієї гри Був, Є і Буде виключно Едсон Арантіс ду Насіменту, більш відомий як Пеле. А Мессі, це гравець виключно ОДНОГО клубу, що доводять його виступи за збірну.
    Ліонель, як нам відомо, аргентинець, - так? Ну, тоді, будь ласка, хоча б погугли, щоб знати думку аргентинських уболівальників про Мессі. Скажу лише єдине, ЩО: Ім'ям легенди аргентинського футболу Дієго Армандо Марадони, в Буенос-Айресі, названа одна з Християнських Церков, а тобою названому королю, ті ж фанати аргентинського футболу, неодноразово ПЛЮВАЛИ в обличчя за ганебні досягнення збірної і безпосередньо з цим "королем".
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    maverik
    online
      maverik, 22.03.2021 21:22
    +5
    Спасибо обоим за то что я видел и продолжаю смотреть в их исполнении...
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 22.03.2021 21:14
    +3
    roman75zpr, 22.03.2021 20:44
    Бред написали вы
    Такий же брєд,як рахувати пенальтіі хто більше чи менше забив. Значить роналдо король пенальті і гри на другому поверсі, бо месі менше забив м'ячів у цих компонентах гри чи щось не так???
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    hanter83
    online
      hanter83, 22.03.2021 21:11
    +6
    Да,уж СТАТИСТИКА,вечное соперничество,они друг друга подталкивают к новым вершинам и рекордам!!!
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    Trollface
    online
      Trollface, 22.03.2021 21:11
    +2
    Идут нагавногу.
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    bonv
    online
      bonv, 22.03.2021 20:54
    -6
    Лео і є король футболу. Йому 33 роки і він має всі шанси обійти Роналду (36років) по загальній кількості забитих голів. Особливо з огляду на 101 хв Мессі проти 111 хв Роналду, потрібних для забиття голу.
    Мессі:
    Шестиразовий володар призу «Золотий м'яч», зокрема: 2009 і 2019 роки за версією France Football, 2010, 2011, 2012[2], 2015 роки за версією об'єднаного трофея від France Football та ФІФА.
    Шестиразовий володар титулу найкращий футболіст світу за версією ФІФА, зокрема: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 роки.
    Шестиразовий володар Золотого бутса УЄФА (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019).
    Роналду:
    П'ятиразовий володар Золотого м'яча 2008, 2013, 2014, 2016 та 2017 років.
    Чотириразовий володар Золотого бутса УЄФА 2008, 2011, 2014 та 2015 років.
    Поки що так..
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    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 22.03.2021 20:52
    +4
    roman75zpr, 22.03.2021 20:32
    Хорошее уточнение для критиков Лео...
    стоп-стоп-стоп. Я ж правильно розумію, ми зараз порівнюємо форварда, який все своє життя грав на вістрі атаки і хава, який заробив собі ім'я в МЮ, а вже потім став форвардом? М-м-м-м-м, не дивно, що фанати Лео неадеквати.
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    vital
    online
      vital, 22.03.2021 20:48
    -2
    Завжди в суперечці Мессі проти Роналду, я віддавав перевагу Лео. Але це більше проблема Мессі, що з цього посередній пенальтист.
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 22.03.2021 20:44
    -1
    salamanka1982, 22.03.2021 20:40
    Брєд. Яка різниця,як гол забитий??? Я наприклад хочу, щоб підрахували, хто більше голів забив головою: месі чи роналдо. У кого більше той король футболу,а не якісь там пенальті нещасні
    Бред написали вы
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 22.03.2021 20:40
    0
    Брєд. Яка різниця,як гол забитий??? Я наприклад хочу, щоб підрахували, хто більше голів забив головою: месі чи роналдо. У кого більше той король футболу,а не якісь там пенальті нещасні
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 22.03.2021 20:32
    0
    Хорошее уточнение для критиков Лео...
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    hanter83
    online
      hanter83, 22.03.2021 21:11
    +6
    Да,уж СТАТИСТИКА,вечное соперничество,они друг друга подталкивают к новым вершинам и рекордам!!!
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 22.03.2021 21:22
    +5
    Спасибо обоим за то что я видел и продолжаю смотреть в их исполнении...
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 22.03.2021 20:52
    +4
    roman75zpr, 22.03.2021 20:32
    Хорошее уточнение для критиков Лео...
    стоп-стоп-стоп. Я ж правильно розумію, ми зараз порівнюємо форварда, який все своє життя грав на вістрі атаки і хава, який заробив собі ім'я в МЮ, а вже потім став форвардом? М-м-м-м-м, не дивно, що фанати Лео неадеквати.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 22.03.2021 21:14
    +3
    roman75zpr, 22.03.2021 20:44
    Бред написали вы
    Такий же брєд,як рахувати пенальтіі хто більше чи менше забив. Значить роналдо король пенальті і гри на другому поверсі, бо месі менше забив м'ячів у цих компонентах гри чи щось не так???
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 22.03.2021 21:11
    +2
    Идут нагавногу.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 22.03.2021 20:40
    0
    Брєд. Яка різниця,як гол забитий??? Я наприклад хочу, щоб підрахували, хто більше голів забив головою: месі чи роналдо. У кого більше той король футболу,а не якісь там пенальті нещасні
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 22.03.2021 20:32
    0
    Хорошее уточнение для критиков Лео...
    Ссылка
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