Месси забил больше голов, чем Роналду

33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в поединке 28-го тура чемпионата Испании против «Сосьедада» (6:1).

Таким образом, Месси довел количество забитых мячей в профессиональной карьере до 636 без учета голов, забитых с пенальти. Лионель опередил 36-летнего португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил 635 голов без учета голов с пенальти.

Всего на счету Месси 734 гола в карьере. Роналду забил 770 мячей. На то, чтобы забить гол, Месси требуется в среднем 101 минута. Роналду — 111 минут.