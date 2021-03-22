Йожеф САБО: «Возможно, Каштру сам уйдет»

Экс-тренер «Динамо» - о проблемах «Шахтера»

  • 22.03.2021 19:55
  • 1202 просмотра
  • 9 комментариев
Йожеф САБО: «Возможно, Каштру сам уйдет»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу проблем донецкого «Шахтера»:

«Донецкий клуб сейчас переживает страшный кризис. Это чувствуется. Видимо, есть неполадки внутри команды – это всегда сказывается на игре. Не знаю, что решит Каштру. Может, он сам уйдет.

С Тайсоном разногласия возникли давно – он уже одной ногой в Бразилии. В самой команде творится что-то непонятное».

Ранее Сабо заявил, что шансы «Динамо» на чемпионство в нынешнем сезоне – 90%.

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Источник — 1927.kiev.ua

(1 голос)

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Комментарии
    hanter83
    online
      hanter83, 22.03.2021 20:17
    0
    Сабо,лучше бы поддержал стадион им. ЛОБАНОВСКОГО(который осквернили) решением дисквалифицировать после слов Гельзина!!! Вот там бы лучше с Маркевичем и с Кварцяным ПРОЕХАЛИ бы по ЛУЧЧИ как старейшины. А так трусишь маразмом на (он тебе надо тот Каштру) без тебя разберутся.
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    romprest
    online
      romprest, 22.03.2021 20:16
    0
    Чому всіх собак спускають на Каштру? Не буває перемог, без поразок. Нові молоді гравці вливаються в команду, пробує наверстати втрачене за Фонсеки. Марлос, Мораес, Тайсон, той ж Степаненко чи Пятов - не вічні. Я ніколи не вболівав за кротиків, але Каштру дасть результат і для збірної, головне, щоб Судаков і Ко скористалися шансом як Трубін.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 20:15
    0
    HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 20:04
    Ты прав.
    Португала просто не продлят и на это закончат, скорее всего. Опосля последнего.
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    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 20:10
    0
    Та нормально играют, две недели назад ртом ЛЕ ещё брали
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    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 20:04
    0
    Alex86 1, 22.03.2021 20:03
    а сабо сам хоть когда-то уходил откуда-то? помнится всех вокруг только винил игроков
    Ты прав.
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    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 22.03.2021 20:04
    -1
    Никуда он не уйдет до лета. Задолбутся ему неустойку платить
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 20:03
    0
    а сабо сам хоть когда-то уходил откуда-то? помнится всех вокруг только винил игроков
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 19:58
    -1
    Да пора бы уже.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 19:57
    -1
    Це сподівання чи припущення?
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    hanter83
    online
      hanter83, 22.03.2021 20:17
    0
    Сабо,лучше бы поддержал стадион им. ЛОБАНОВСКОГО(который осквернили) решением дисквалифицировать после слов Гельзина!!! Вот там бы лучше с Маркевичем и с Кварцяным ПРОЕХАЛИ бы по ЛУЧЧИ как старейшины. А так трусишь маразмом на (он тебе надо тот Каштру) без тебя разберутся.
    Ссылка
    romprest
    online
      romprest, 22.03.2021 20:16
    0
    Чому всіх собак спускають на Каштру? Не буває перемог, без поразок. Нові молоді гравці вливаються в команду, пробує наверстати втрачене за Фонсеки. Марлос, Мораес, Тайсон, той ж Степаненко чи Пятов - не вічні. Я ніколи не вболівав за кротиків, але Каштру дасть результат і для збірної, головне, щоб Судаков і Ко скористалися шансом як Трубін.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 20:15
    0
    HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 20:04
    Ты прав.
    Португала просто не продлят и на это закончат, скорее всего. Опосля последнего.
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 20:10
    0
    Та нормально играют, две недели назад ртом ЛЕ ещё брали
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 20:04
    0
    Alex86 1, 22.03.2021 20:03
    а сабо сам хоть когда-то уходил откуда-то? помнится всех вокруг только винил игроков
    Ты прав.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 20:03
    0
    а сабо сам хоть когда-то уходил откуда-то? помнится всех вокруг только винил игроков
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