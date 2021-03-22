Йожеф САБО: «Возможно, Каштру сам уйдет»

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу проблем донецкого «Шахтера»:

«Донецкий клуб сейчас переживает страшный кризис. Это чувствуется. Видимо, есть неполадки внутри команды – это всегда сказывается на игре. Не знаю, что решит Каштру. Может, он сам уйдет.

С Тайсоном разногласия возникли давно – он уже одной ногой в Бразилии. В самой команде творится что-то непонятное».

Ранее Сабо заявил, что шансы «Динамо» на чемпионство в нынешнем сезоне – 90%.