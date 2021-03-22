Йожеф САБО: «Шансы Динамо на чемпионство – 90%»

После поражения «Шахтера» 2:3 от «Львова» преимущество «Динамо» в турнирной таблице УПЛ достигло 7 очков. Экс-тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что такое отставание «Шахтер» уже не отыграет:
«Шансы «Динамо» на чемпионство сейчас – 90%. Слишком много гандикапа – семь очков. Даже если «Шахтер» обыграет «Динамо» – что это изменит?
Да и не факт: сейчас непонятно, сможет ли донецкий клуб переиграть бело-синих. У «Динамо» прекрасное преимущество и в Кубке Украины, и в чемпионате».
Источник — 1927.kiev.ua
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i-komandami-a-ne-shahterom
i-komandami-a-ne-shahterom
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