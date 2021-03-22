Йожеф САБО: «Шансы Динамо на чемпионство – 90%»

Экс-тренер «Динамо» - о чемпионской гонке в УПЛ

  • 22.03.2021 15:59
  • 2311 просмотров
  • 11 комментариев
Йожеф САБО: «Шансы Динамо на чемпионство – 90%»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

После поражения «Шахтера» 2:3 от «Львова» преимущество «Динамо» в турнирной таблице УПЛ достигло 7 очков. Экс-тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что такое отставание «Шахтер» уже не отыграет:

«Шансы «Динамо» на чемпионство сейчас – 90%. Слишком много гандикапа – семь очков. Даже если «Шахтер» обыграет «Динамо» – что это изменит?

Да и не факт: сейчас непонятно, сможет ли донецкий клуб переиграть бело-синих. У «Динамо» прекрасное преимущество и в Кубке Украины, и в чемпионате».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — 1927.kiev.ua

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 22.03.2021 17:13
    +1
    В Кубке Украины у Динамо неоспоримое преимущество перед Шахтером, тут дед сказал как отрезал.
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 22.03.2021 17:07
    +1
    Засумував дідок
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 22.03.2021 17:06
    +1
    Лохметовско-павелкинская старая подстилка сменила тактику выбрасывания своего г. ..на на вентилятор
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 16:50
    -5
    0-7, 22.03.2021 16:47
    обиженные вчера ФК"Львов" удовлетворяли
    Шахтёр по кругу унижает кипрскую помойку
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 22.03.2021 16:47
    +8
    pavelka, 22.03.2021 16:23
    Зачем ты Динамо обижаешь,все и так знают что они помойка кипрская
    обиженные вчера ФК"Львов" удовлетворяли
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 16:28
    +6
    Йожик припиняй ділитися своїми маразматичними припущеннями, адже вони один одному суперечать.
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 16:23
    -10
    0-7, 22.03.2021 16:20
    помойка кипрская уже Агробизнесу и ФК"Львов" проиграла
    Зачем ты Динамо обижаешь,все и так знают что они помойка кипрская
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 22.03.2021 16:20
    +10
    pavelka, 22.03.2021 16:09
    50/50 помойка кипрская может и ингульцу проиграть
    помойка кипрская уже Агробизнесу и ФК"Львов" проиграла
    Ссылка
    Bop
    online
      Bop, 22.03.2021 16:13
    +2
    каркает донецкий эксперт...
    Ссылка
    IgorVl
    online
      IgorVl, 22.03.2021 16:10
    +9
    А раньше по другому говорил https://sport.ua/news/500366-yozhef-sabo-dinamo-budet-konkurirovat-s-drugim
    i-komandami-a-ne-shahterom
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 16:09
    -12
    50/50 помойка кипрская может и ингульцу проиграть
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 22.03.2021 16:20
    +10
    pavelka, 22.03.2021 16:09
    50/50 помойка кипрская может и ингульцу проиграть
    помойка кипрская уже Агробизнесу и ФК"Львов" проиграла
    Ссылка
    IgorVl
    online
      IgorVl, 22.03.2021 16:10
    +9
    А раньше по другому говорил https://sport.ua/news/500366-yozhef-sabo-dinamo-budet-konkurirovat-s-drugim
    i-komandami-a-ne-shahterom
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 22.03.2021 16:47
    +8
    pavelka, 22.03.2021 16:23
    Зачем ты Динамо обижаешь,все и так знают что они помойка кипрская
    обиженные вчера ФК"Львов" удовлетворяли
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 16:28
    +6
    Йожик припиняй ділитися своїми маразматичними припущеннями, адже вони один одному суперечать.
    Ссылка
    Bop
    online
      Bop, 22.03.2021 16:13
    +2
    каркает донецкий эксперт...
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 22.03.2021 17:13
    +1
    В Кубке Украины у Динамо неоспоримое преимущество перед Шахтером, тут дед сказал как отрезал.
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 22.03.2021 17:07
    +1
    Засумував дідок
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 22.03.2021 17:06
    +1
    Лохметовско-павелкинская старая подстилка сменила тактику выбрасывания своего г. ..на на вентилятор
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности