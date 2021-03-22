Сергей ПОЛИТЫЛО: «Пропустили на три гола больше, чем соперник»

Капитан «Олимпика» Сергей Политыло прокомментировал результат матча своей команды против «Ворсклы» (0:3).

«Будем разбирать, почему так произошло… Пропустили на три гола больше, чем соперник — отсюда и такой результат. Заслуженно проиграли. Вроде бы и играли неплохо, но все отскоки, все подборы были за соперником. Мы старались вступать в прессинг с первых минут, выполняли установку тренера. Пропустили гол в контратаке, хотя ничего не предвещало…

Схема в пять защитников? Новый тренерский штаб пришел в середине сезона. Конечно, им сейчас очень сложно. Они постепенно узнают возможности игроков, пробуют разные схемы, чтобы понять, как максимально эффективно использовать футболистов и добиваться положительного результата. Будем исправлять ошибки в тренировочном процессе», — отметил Политыло.