Бущан сыграл юбилейный матч за Динамо

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан провел юбилейный матч и шагнул на ступеньку выше в одном из престижных вратарских рейтингов в истории клуба.

Матч против «Руха» (3:0) стал для Бущана 50-м в национальных чемпионатах. Все эти поединки он провел в составе киевского «Динамо». По этому показателю он догнал сразу трех игроков — Виталия Реву, Аруну Лукмана и Дерлиса Гонсалеса.

Динамовцы не пропустили, а это значит, что Георгий провел 24-й «сухой» поединок в УПЛ, опередил Игоря Кутепова и шагнул на пятую строчку в истории клуба в национальных чемпионатах по этому показателю.

Впереди Георгия лишь 4 голкипера — Александр Шовковский (233 «сухих» матча), Максим Коваль (36), Виталий Рева (30) и Денис Бойко (29).