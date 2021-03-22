Бущан сыграл юбилейный матч за Динамо

Поединок против «Руха» стал для вратаря 50-м в УПЛ

  • 22.03.2021 19:21
  • 609 просмотров
  • 0 комментариев
Бущан сыграл юбилейный матч за Динамо
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан провел юбилейный матч и шагнул на ступеньку выше в одном из престижных вратарских рейтингов в истории клуба.

Матч против «Руха» (3:0) стал для Бущана 50-м в национальных чемпионатах. Все эти поединки он провел в составе киевского «Динамо». По этому показателю он догнал сразу трех игроков — Виталия Реву, Аруну Лукмана и Дерлиса Гонсалеса.

Динамовцы не пропустили, а это значит, что Георгий провел 24-й «сухой» поединок в УПЛ, опередил Игоря Кутепова и шагнул на пятую строчку в истории клуба в национальных чемпионатах по этому показателю.

Впереди Георгия лишь 4 голкипера — Александр Шовковский (233 «сухих» матча), Максим Коваль (36), Виталий Рева (30) и Денис Бойко (29).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности