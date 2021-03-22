ВИДЕО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Даже сейчас я развиваюсь»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своей позиции на поле, слухах о трансфере и планах на сезон:

«На позиции левого защитника вначале мне было нелегко. Но в прошлом я уже играл на этой позиции и что-то понимал. Всегда есть куда расти, даже сейчас я развиваюсь.

Вокруг меня превосходные футболисты, и все они пытаются мне помогать. Я стараюсь учиться у них и перенимать все самое лучшее. Так мы и движемся вперед».

Ранее Зинченко вместе с «Ман Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии.