ВИДЕО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Даже сейчас я развиваюсь»

Хавбек «Манчестер Сити» - о своей карьере

  • 22.03.2021 17:27
  • 1354 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Даже сейчас я развиваюсь»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своей позиции на поле, слухах о трансфере и планах на сезон:

«На позиции левого защитника вначале мне было нелегко. Но в прошлом я уже играл на этой позиции и что-то понимал. Всегда есть куда расти, даже сейчас я развиваюсь.

Вокруг меня превосходные футболисты, и все они пытаются мне помогать. Я стараюсь учиться у них и перенимать все самое лучшее. Так мы и движемся вперед».

Ранее Зинченко вместе с «Ман Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    fon513
    online
      fon513, 22.03.2021 18:47
    0
    И все таки у него довольно шаткое положение...движется по динамике командьі...но плюс что набирается опьіта и уверенности...успеха!
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    introvert
    online
      introvert, 22.03.2021 18:01
    0
    Хорошо язык подвешен у парня. Мог бы быть дипломатом.
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    fon513
    online
      fon513, 22.03.2021 18:47
    0
    И все таки у него довольно шаткое положение...движется по динамике командьі...но плюс что набирается опьіта и уверенности...успеха!
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 22.03.2021 18:01
    0
    Хорошо язык подвешен у парня. Мог бы быть дипломатом.
    Ссылка
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