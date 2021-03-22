Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо будет чемпионом»

Известный тренер не верит в камбэк «Шахтера»

  • 22.03.2021 17:10
  • 651 просмотр
  • 1 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо будет чемпионом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

После поражения «Шахтера» от «Львова» бывший тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич уверен в том, что «Динамо» станет чемпионом Украины в нынешнем сезоне:

«После этого тура ясно, что «Динамо» будет чемпионом. Не думаю, что произойдет что-то чрезвычайное.

Семь очков трудно отыграть. Тем более с такой игрой, как у «Шахтера» сейчас».

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Источник — 1927.kiev.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 17:20
    0
    З такою грою - так складно, а з суддівською допомогою - не дуже....
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 17:20
    0
    З такою грою - так складно, а з суддівською допомогою - не дуже....
    Ссылка
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