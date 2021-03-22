Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо будет чемпионом»

После поражения «Шахтера» от «Львова» бывший тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич уверен в том, что «Динамо» станет чемпионом Украины в нынешнем сезоне:
«После этого тура ясно, что «Динамо» будет чемпионом. Не думаю, что произойдет что-то чрезвычайное.
Семь очков трудно отыграть. Тем более с такой игрой, как у «Шахтера» сейчас».
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Источник — 1927.kiev.ua
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