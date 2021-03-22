Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо будет чемпионом»

После поражения «Шахтера» от «Львова» бывший тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич уверен в том, что «Динамо» станет чемпионом Украины в нынешнем сезоне:

«После этого тура ясно, что «Динамо» будет чемпионом. Не думаю, что произойдет что-то чрезвычайное.

Семь очков трудно отыграть. Тем более с такой игрой, как у «Шахтера» сейчас».