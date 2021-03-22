Шина и Бессмертный – Игрок и Тренер тура в УПЛ

Обе награды отправились в «Львов»

  • 22.03.2021 15:41
  • 394 просмотра
  • 1 комментарий
Шина и Бессмертный – Игрок и Тренер тура в УПЛ

Лучшим игроком 19-го тура УПЛ стал полузащитник «Львова» Шина. В борьбе за эту награду он опередил Марио Чуже из «Днепра-1» и Руслана Степанюка из «Ворсклы».

Лучшим тренером тура был признан наставник «Львова» Анатолий Бессмертный.

Его команда нанесла сенсационное поражение «Шахтеру» - 3:2. Шина в том матче отметился победным голом на 73-й минуте и голевой передачей.

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Источник — УПЛ

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 22.03.2021 16:14
    0
    Леви!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 22.03.2021 16:14
    0
    Леви!
    Ссылка
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