С Украиной не сыграет? Мбаппе получил небольшую травму в матче ПСЖ

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино подтвердил, что форвард Килиан Мбаппе не доиграл матч против «Лиона» из-за небольшого повреждения.
«У Мбаппе небольшая проблема с ногой. Был удар по голени. Решили его заменить, чтобы не усугубить ситуацию», - сказал Почеттино.
Мбаппе вызван в состав сборной Франции, которая 24 марта начнет отбор к ЧМ-2022 игрой против Украины.
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Источник — Marca
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