С Украиной не сыграет? Мбаппе получил небольшую травму в матче ПСЖ

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино подтвердил, что форвард Килиан Мбаппе не доиграл матч против «Лиона» из-за небольшого повреждения.

«У Мбаппе небольшая проблема с ногой. Был удар по голени. Решили его заменить, чтобы не усугубить ситуацию», - сказал Почеттино.

Мбаппе вызван в состав сборной Франции, которая 24 марта начнет отбор к ЧМ-2022 игрой против Украины.