Андрей ШЕВЧЕНКО: «Франция - не лучший соперник для старта отбора»

Тренер сборной Украины рассчитывает, что игроки будут в порядке

  • 22.03.2021 15:49
  • 2096 просмотров
  • 19 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Франция - не лучший соперник для старта отбора»
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко надеется, что текущая ситуация ведущих команд УПЛ не повлияет на игроков перед началом отбора ЧМ-2022.

«Франция – очень сложный соперник, не лучшая команда для начала. Но в связи с ситуацией с «ковидом» сделали специальный календарь с тремя играми. У нас намного меньше времени на подготовку. Мы находимся в непростой ситуации, у нас есть много травмированных игроков. Цыганков и Беседин неплохо выглядели, но получили травмы, поэтому их не будет. Ярмоленко только-только восстанавливается, он не попадал в заявку. Он прилетает, и мы будем определяться, будет ли он готовиться».

«Две недели назад смотрел совершенно оптимистично на игры, ведь «Динамо» и «Шахтер» были в хорошей форме. Сейчас есть определенный спад, судя по тем играм, которые команды сыграли в Лиге Европы и чемпионате Украины. За этот короткий период нужно поговорить с ребятами, найти мотивацию и подготовить их к игре», - сказал Шевченко.

Украина стартует в отборе 24 марта.

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Источник — Великий футбол

(14 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 17:13
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 17:06
    Для мене загадка чому ігнорують гравців Зорі вцілому?
    На них охотно тут же обратили бы свое внимание, если б они в первые клуба перешли
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 17:06
    +1
    Vladislav Pohily, 22.03.2021 16:49
    Для мене загадка чому ігнорують Кочергіна. Якщо на позиції Буяльського хоча б є конкуренція, то на позиції Кочергіна тільки Коноплянка, який свій пік вже давно пройшов, і Зубков, для якого цей фланг не рідний.
    Для мене загадка чому ігнорують гравців Зорі вцілому?
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 22.03.2021 17:05
    +1
    У вас хоть есть представление, что такое сборная? Причем здесь место занимаемое командой если футболист показывает достойный футбол.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 17:05
    0
    norma_zap, 22.03.2021 16:51
    Зачем по десять раз повторять одни и те же вопросы, если уже есть факт, что Шевченко их не вызвал. Теперь пусть делает результат с теми кого вызвал, по мне так на очки в первом матче Андрей Николаевич заранее не рассчитывает. Не скажу, что это правильно или неправильно - время покажет. Я лично альтернативы игры всей команды на 0-0 пока не вижу.
    Якраз у матчі з Французами від нашої збірної ніхто не вимагає результату, і є шанс, що французи після останнього товарняка з нами (7:1) вийдуть на гру, як на прогулянку. Тому саме тут може повторитися домашній "іспанський" сценарій. А от наступні ігри з Фінляндією та Казахстаном потрібно буде грати першим номером і давати результат. І тут вже варіант Люксембурга не пройде...
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 17:04
    -3
    Главное что бы не играл Борщан-Забавный с кипрской помойки
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 17:00
    0
    Антон Кантон, 22.03.2021 16:54
    Довбика взяли из команды на 8 месте, которая с большим трудом ушла с последнего. Это такой троллинг тех, кто давно ждет вызова?
    мб, но его ж хрен кто выпустит вот в чем дело да и Яремчук живой там с морашкой если?
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 22.03.2021 17:00
    0
    Сейчас у многих команд УПЛ ощущается спад. На подъёме на данный момент три команды- Динамо, Днепр-1 и Колос. Думаю, на некоторых игроков этих команд стоит обратить внимание тренерам сборной для ротации на этом сборе.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 22.03.2021 16:54
    +1
    Alex86 1, 22.03.2021 16:52
    А что в Укр. кроме 2-х клубов кого-то еще берут?
    Довбика взяли из команды на 8 месте, которая с большим трудом ушла с последнего. Это такой троллинг тех, кто давно ждет вызова?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 16:52
    +1
    Vladislav Pohily, 22.03.2021 16:49
    Для мене загадка чому ігнорують Кочергіна. Якщо на позиції Буяльського хоча б є конкуренція, то на позиції Кочергіна тільки Коноплянка, який свій пік вже давно пройшов, і Зубков, для якого цей фланг не рідний.
    А что в Укр. кроме 2-х клубов кого-то еще берут?
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 22.03.2021 16:51
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 16:39
    1. Про який Шахтар він говорить, якщо вже давно в Шахтарі окрім Степаненка та Матвієнка рівню збірної ніхто не відповідає (Додався Трубін, "віднявся" Степаненко так як травмований та і впринципі чи його рівень теперешній - це рівень збірної - ще те запитання).
    2. Якщо така плачевна ситуація з травмованими - чому у збірній не знайшлося місця гравцям Зорі, Десни і чому немає Буяльського - найкращого у складі Динамо гравця? Я розумію, що є Малиновський та Зінченко, однак є також 3 гри за 10 днів. А якщо хтось отримає травму?
    Зачем по десять раз повторять одни и те же вопросы, если уже есть факт, что Шевченко их не вызвал. Теперь пусть делает результат с теми кого вызвал, по мне так на очки в первом матче Андрей Николаевич заранее не рассчитывает. Не скажу, что это правильно или неправильно - время покажет. Я лично альтернативы игры всей команды на 0-0 пока не вижу.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.03.2021 16:49
    +2
    Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 16:39
    1. Про який Шахтар він говорить, якщо вже давно в Шахтарі окрім Степаненка та Матвієнка рівню збірної ніхто не відповідає (Додався Трубін, "віднявся" Степаненко так як травмований та і впринципі чи його рівень теперешній - це рівень збірної - ще те запитання).
    2. Якщо така плачевна ситуація з травмованими - чому у збірній не знайшлося місця гравцям Зорі, Десни і чому немає Буяльського - найкращого у складі Динамо гравця? Я розумію, що є Малиновський та Зінченко, однак є також 3 гри за 10 днів. А якщо хтось отримає травму?
    Для мене загадка чому ігнорують Кочергіна. Якщо на позиції Буяльського хоча б є конкуренція, то на позиції Кочергіна тільки Коноплянка, який свій пік вже давно пройшов, і Зубков, для якого цей фланг не рідний.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 16:39
    0
    1. Про який Шахтар він говорить, якщо вже давно в Шахтарі окрім Степаненка та Матвієнка рівню збірної ніхто не відповідає (Додався Трубін, "віднявся" Степаненко так як травмований та і впринципі чи його рівень теперешній - це рівень збірної - ще те запитання).
    2. Якщо така плачевна ситуація з травмованими - чому у збірній не знайшлося місця гравцям Зорі, Десни і чому немає Буяльського - найкращого у складі Динамо гравця? Я розумію, що є Малиновський та Зінченко, однак є також 3 гри за 10 днів. А якщо хтось отримає травму?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.03.2021 16:39
    0
    Don Sergio, 22.03.2021 16:23
    В автобус стать и контратаки, Фома когда то так и выиграл
    Якщо зіграємо, як любить казати Шева, "у свій футбол", то шансів 0. Якщо зіграємо, як з іспанцями вдома, то шанси, хоч і примарні, є.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 22.03.2021 16:35
    0
    Don Sergio, 22.03.2021 16:23
    В автобус стать и контратаки, Фома когда то так и выиграл
    Да это был пик той сборной, но тогда играли дома и у Франции ещё не было Мбаппе.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 16:34
    0
    Don Sergio, 22.03.2021 16:23
    В автобус стать и контратаки, Фома когда то так и выиграл
    Недооценка еще шанс
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 22.03.2021 16:23
    0
    В автобус стать и контратаки, Фома когда то так и выиграл
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 22.03.2021 16:18
    0
    0-0 если повезет.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.03.2021 16:00
    +6
    з Францією так чи інакше тренувальний матч буде. Наші головні це два наступних домашніх матчі. Там треба кров з носу брати 6 очок
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 15:55
    -11
    Главное что не будет Беседина и Буяльского,и меньше игроков с помойки кипрской в состав ставь
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.03.2021 16:00
    +6
    з Францією так чи інакше тренувальний матч буде. Наші головні це два наступних домашніх матчі. Там треба кров з носу брати 6 очок
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.03.2021 16:49
    +2
    Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 16:39
    1. Про який Шахтар він говорить, якщо вже давно в Шахтарі окрім Степаненка та Матвієнка рівню збірної ніхто не відповідає (Додався Трубін, "віднявся" Степаненко так як травмований та і впринципі чи його рівень теперешній - це рівень збірної - ще те запитання).
    2. Якщо така плачевна ситуація з травмованими - чому у збірній не знайшлося місця гравцям Зорі, Десни і чому немає Буяльського - найкращого у складі Динамо гравця? Я розумію, що є Малиновський та Зінченко, однак є також 3 гри за 10 днів. А якщо хтось отримає травму?
    Для мене загадка чому ігнорують Кочергіна. Якщо на позиції Буяльського хоча б є конкуренція, то на позиції Кочергіна тільки Коноплянка, який свій пік вже давно пройшов, і Зубков, для якого цей фланг не рідний.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 17:13
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 17:06
    Для мене загадка чому ігнорують гравців Зорі вцілому?
    На них охотно тут же обратили бы свое внимание, если б они в первые клуба перешли
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 17:06
    +1
    Vladislav Pohily, 22.03.2021 16:49
    Для мене загадка чому ігнорують Кочергіна. Якщо на позиції Буяльського хоча б є конкуренція, то на позиції Кочергіна тільки Коноплянка, який свій пік вже давно пройшов, і Зубков, для якого цей фланг не рідний.
    Для мене загадка чому ігнорують гравців Зорі вцілому?
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 22.03.2021 17:05
    +1
    У вас хоть есть представление, что такое сборная? Причем здесь место занимаемое командой если футболист показывает достойный футбол.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 22.03.2021 16:54
    +1
    Alex86 1, 22.03.2021 16:52
    А что в Укр. кроме 2-х клубов кого-то еще берут?
    Довбика взяли из команды на 8 месте, которая с большим трудом ушла с последнего. Это такой троллинг тех, кто давно ждет вызова?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 16:52
    +1
    Vladislav Pohily, 22.03.2021 16:49
    Для мене загадка чому ігнорують Кочергіна. Якщо на позиції Буяльського хоча б є конкуренція, то на позиції Кочергіна тільки Коноплянка, який свій пік вже давно пройшов, і Зубков, для якого цей фланг не рідний.
    А что в Укр. кроме 2-х клубов кого-то еще берут?
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 22.03.2021 16:51
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 16:39
    1. Про який Шахтар він говорить, якщо вже давно в Шахтарі окрім Степаненка та Матвієнка рівню збірної ніхто не відповідає (Додався Трубін, "віднявся" Степаненко так як травмований та і впринципі чи його рівень теперешній - це рівень збірної - ще те запитання).
    2. Якщо така плачевна ситуація з травмованими - чому у збірній не знайшлося місця гравцям Зорі, Десни і чому немає Буяльського - найкращого у складі Динамо гравця? Я розумію, що є Малиновський та Зінченко, однак є також 3 гри за 10 днів. А якщо хтось отримає травму?
    Зачем по десять раз повторять одни и те же вопросы, если уже есть факт, что Шевченко их не вызвал. Теперь пусть делает результат с теми кого вызвал, по мне так на очки в первом матче Андрей Николаевич заранее не рассчитывает. Не скажу, что это правильно или неправильно - время покажет. Я лично альтернативы игры всей команды на 0-0 пока не вижу.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 17:05
    0
    norma_zap, 22.03.2021 16:51
    Зачем по десять раз повторять одни и те же вопросы, если уже есть факт, что Шевченко их не вызвал. Теперь пусть делает результат с теми кого вызвал, по мне так на очки в первом матче Андрей Николаевич заранее не рассчитывает. Не скажу, что это правильно или неправильно - время покажет. Я лично альтернативы игры всей команды на 0-0 пока не вижу.
    Якраз у матчі з Французами від нашої збірної ніхто не вимагає результату, і є шанс, що французи після останнього товарняка з нами (7:1) вийдуть на гру, як на прогулянку. Тому саме тут може повторитися домашній "іспанський" сценарій. А от наступні ігри з Фінляндією та Казахстаном потрібно буде грати першим номером і давати результат. І тут вже варіант Люксембурга не пройде...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 17:00
    0
    Антон Кантон, 22.03.2021 16:54
    Довбика взяли из команды на 8 месте, которая с большим трудом ушла с последнего. Это такой троллинг тех, кто давно ждет вызова?
    мб, но его ж хрен кто выпустит вот в чем дело да и Яремчук живой там с морашкой если?
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 22.03.2021 17:00
    0
    Сейчас у многих команд УПЛ ощущается спад. На подъёме на данный момент три команды- Динамо, Днепр-1 и Колос. Думаю, на некоторых игроков этих команд стоит обратить внимание тренерам сборной для ротации на этом сборе.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 16:39
    0
    1. Про який Шахтар він говорить, якщо вже давно в Шахтарі окрім Степаненка та Матвієнка рівню збірної ніхто не відповідає (Додався Трубін, "віднявся" Степаненко так як травмований та і впринципі чи його рівень теперешній - це рівень збірної - ще те запитання).
    2. Якщо така плачевна ситуація з травмованими - чому у збірній не знайшлося місця гравцям Зорі, Десни і чому немає Буяльського - найкращого у складі Динамо гравця? Я розумію, що є Малиновський та Зінченко, однак є також 3 гри за 10 днів. А якщо хтось отримає травму?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.03.2021 16:39
    0
    Don Sergio, 22.03.2021 16:23
    В автобус стать и контратаки, Фома когда то так и выиграл
    Якщо зіграємо, як любить казати Шева, "у свій футбол", то шансів 0. Якщо зіграємо, як з іспанцями вдома, то шанси, хоч і примарні, є.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 22.03.2021 16:35
    0
    Don Sergio, 22.03.2021 16:23
    В автобус стать и контратаки, Фома когда то так и выиграл
    Да это был пик той сборной, но тогда играли дома и у Франции ещё не было Мбаппе.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 16:34
    0
    Don Sergio, 22.03.2021 16:23
    В автобус стать и контратаки, Фома когда то так и выиграл
    Недооценка еще шанс
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 22.03.2021 16:23
    0
    В автобус стать и контратаки, Фома когда то так и выиграл
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 22.03.2021 16:18
    0
    0-0 если повезет.
    Ссылка
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