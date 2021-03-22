Андрей ШЕВЧЕНКО: «Франция - не лучший соперник для старта отбора»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко надеется, что текущая ситуация ведущих команд УПЛ не повлияет на игроков перед началом отбора ЧМ-2022.

«Франция – очень сложный соперник, не лучшая команда для начала. Но в связи с ситуацией с «ковидом» сделали специальный календарь с тремя играми. У нас намного меньше времени на подготовку. Мы находимся в непростой ситуации, у нас есть много травмированных игроков. Цыганков и Беседин неплохо выглядели, но получили травмы, поэтому их не будет. Ярмоленко только-только восстанавливается, он не попадал в заявку. Он прилетает, и мы будем определяться, будет ли он готовиться».

«Две недели назад смотрел совершенно оптимистично на игры, ведь «Динамо» и «Шахтер» были в хорошей форме. Сейчас есть определенный спад, судя по тем играм, которые команды сыграли в Лиге Европы и чемпионате Украины. За этот короткий период нужно поговорить с ребятами, найти мотивацию и подготовить их к игре», - сказал Шевченко.

Украина стартует в отборе 24 марта.