ФОТО. Суаресу покорилась отметка в 500 голов за карьеру

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес, вчера, 21 марта, забил 500-й гол в карьере, поразив ворота Алавеса - 1:0.

Суарес забил 198 голов за «Барселону», 111 – за «Аякс», 82 – за «Ливерпуль», 63 – за сборную Уругвая, 19 – за «Атлетико», 15 – за «Гронинген», 12 – за «Насьональ».

Вспомним на фото, за какие клубы он выступал.