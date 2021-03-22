ФОТО. Суаресу покорилась отметка в 500 голов за карьеру

Юбилейный гол Суарес забил Алавесу

  • 22.03.2021 14:59
  • 817 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Суаресу покорилась отметка в 500 голов за карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес, вчера, 21 марта, забил 500-й гол в карьере, поразив ворота Алавеса - 1:0.

Суарес забил 198 голов за «Барселону», 111 – за «Аякс», 82 – за «Ливерпуль», 63 – за сборную Уругвая, 19 – за «Атлетико», 15 – за «Гронинген», 12 – за «Насьональ». 

Вспомним на фото, за какие клубы он выступал.

luis-suares-500-golov
luis-suares-500-golov-foto-1
luis-suares-500-golov-foto-2
luis-suares-500-golov-foto-3
luis-suares-500-golov-foto-4

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 22.03.2021 15:25
    +2
    Суаресу - 34 года, еще с полсотни забьет.
    Ссылка
    CR9
    online
      CR9, 22.03.2021 15:16
    0
    вот это именно настоящий Зубастик))))
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 22.03.2021 15:25
    +2
    Суаресу - 34 года, еще с полсотни забьет.
    Ссылка
    CR9
    online
      CR9, 22.03.2021 15:16
    0
    вот это именно настоящий Зубастик))))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности