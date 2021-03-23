ФОТО. Леся Цуренко похвасталась идеальной фигурой

Украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала горячую фотографию в инстаграме.
«Сохраняйте позитивный настрой и наслаждайтесь жизнью, что бы ни случилось», – подписала публикацию теннисистка.
Ранее Цуренко снялась с турнире в Майами из-за травмы локтя.
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Источник — Instagram
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