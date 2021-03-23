ФОТО. Леся Цуренко похвасталась идеальной фигурой

Украинская теннисистка держит себя в великолепной форме

  • 23.03.2021 11:28
  • 1664 просмотра
  • 5 комментариев
ФОТО. Леся Цуренко похвасталась идеальной фигурой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала горячую фотографию в инстаграме.
 
«Сохраняйте позитивный настрой и наслаждайтесь жизнью, что бы ни случилось», – подписала публикацию теннисистка.
 
Ранее Цуренко снялась с турнире в Майами из-за травмы локтя.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 23.03.2021 12:27
    +1
    Монфис - свободен.
    Ссылка
    Alexxx1402
    online
      Alexxx1402, 23.03.2021 12:20
    +1
    И зачем это голожопие тут,для этого есть определённые сайты,где онанисты могут "погонять лысого", тот же инстаграмм
    Ссылка
    Сергей Михайлович
    online
      Сергей Михайлович, 23.03.2021 11:44
    +1
    Купальник конечно говно.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 11:31
    +3
    На любителя! Худая и много мышц.Типа Романчух-Бех,которую постоянно постят на сайте
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 23.03.2021 11:30
    +1
    Реально красотка!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 11:31
    +3
    На любителя! Худая и много мышц.Типа Романчух-Бех,которую постоянно постят на сайте
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 23.03.2021 12:27
    +1
    Монфис - свободен.
    Ссылка
    Alexxx1402
    online
      Alexxx1402, 23.03.2021 12:20
    +1
    И зачем это голожопие тут,для этого есть определённые сайты,где онанисты могут "погонять лысого", тот же инстаграмм
    Ссылка
    Сергей Михайлович
    online
      Сергей Михайлович, 23.03.2021 11:44
    +1
    Купальник конечно говно.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 23.03.2021 11:30
    +1
    Реально красотка!
    Ссылка
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