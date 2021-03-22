Майами. Цуренко снялась с квалификации

Сегодня Леся Цуренко в первом раунде квалификации хардового турнира WTA 1000 в Майами должна была сыграть с россиянкой Варварой Грачевой.
Однако в итоге Цуренко снялась с матча. Причины такого решения не известны.
В качестве соперницы Грачевой Цуренко заменит канадка Габриэла Дабровски.
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Источник — Sport.ua
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