Вячеслав ШЕВЧУК: «Рома дала Шахтеру возможность применить высокий прессинг»

Специалист – о вылете «Шахтера» из Лиги Европы

  • 22.03.2021 14:59
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Рома дала Шахтеру возможность применить высокий прессинг»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от итальянской «Ромы» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Это была первая игра в сезоне, когда «Шахтер» на протяжении первого тайма всегда применял высокий прессинг. Наверное, эту возможность дала ему «Рома». Такой была тактическая заготовка, чтобы использовать пространство у «Шахтера» за спиной. У «Ромы» это в первом тайме не получилось. «Шахтер» вышел с большим настроем, но на сегодня это максимум того, что «Шахтер» мог получить», - считает Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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