Александр ДЕНИСОВ: «Уныло и безнадежно выглядит Олимпик»

Известный журналист – об очередном поражении команды Юрия Калитвинцева

  • 22.03.2021 14:36
  • 1370 просмотров
  • 7 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «Уныло и безнадежно выглядит Олимпик»
© ФК Олимпик Донецк

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение донецкого «Олимпика» от полтавской «Ворсклы» (0:3) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Ворскла» в 19-м туре забрала 4-ю строчку в турнирной таблице, ранее принадлежавшую «Десне». В матче против «Олимпика» полтавчане собственно «Олимпик» и не заметили, разгромив команду Юрия Калитвинцева.

К слову, это уже четвертое поражение кряду нового главного тренера. Дончане уже в обойме команд, борющихся за выживание. Уныло и безнадежно выглядит «Олимпик». Магического превращения не произошло. Команда летит вниз, сыплется», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 22.03.2021 15:29
    +2
    Пениске дали команду фас
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 22.03.2021 15:24
    +4
    Ага, так сумно, что пришлось вступать в действие продажному судье, чтобы весёлый Шахтер вытянуть. Позора набраться на всю страну.
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 22.03.2021 15:19
    +6
    Сумно й безнадійно виглядає Олександр ДЕНИСОВ.
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 22.03.2021 15:16
    +3
    Відомий журналіст –
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 22.03.2021 15:11
    -3
    зато їх президент рот відкривае де треба і ні
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 22.03.2021 14:59
    +6
    Олимпик пошел против системы за это его и выкинут с Лиги
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 22.03.2021 14:48
    +7
    Да,в этом сезоне Донецкие команды неблещут!!!!
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 22.03.2021 14:48
    +7
    Да,в этом сезоне Донецкие команды неблещут!!!!
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 22.03.2021 15:19
    +6
    Сумно й безнадійно виглядає Олександр ДЕНИСОВ.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 22.03.2021 14:59
    +6
    Олимпик пошел против системы за это его и выкинут с Лиги
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 22.03.2021 15:24
    +4
    Ага, так сумно, что пришлось вступать в действие продажному судье, чтобы весёлый Шахтер вытянуть. Позора набраться на всю страну.
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 22.03.2021 15:16
    +3
    Відомий журналіст –
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 22.03.2021 15:29
    +2
    Пениске дали команду фас
    Ссылка
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