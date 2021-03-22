Александр ДЕНИСОВ: «Уныло и безнадежно выглядит Олимпик»

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение донецкого «Олимпика» от полтавской «Ворсклы» (0:3) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
«Ворскла» в 19-м туре забрала 4-ю строчку в турнирной таблице, ранее принадлежавшую «Десне». В матче против «Олимпика» полтавчане собственно «Олимпик» и не заметили, разгромив команду Юрия Калитвинцева.
К слову, это уже четвертое поражение кряду нового главного тренера. Дончане уже в обойме команд, борющихся за выживание. Уныло и безнадежно выглядит «Олимпик». Магического превращения не произошло. Команда летит вниз, сыплется», - сказал Денисов.
Источник — Футбол 1/2/3
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