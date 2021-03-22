Виктор ГРАЧЕВ: «Мне стыдно за игроков Шахтера. Это полное безобразие»

Специалист – о поражении «горняков» от «Львова»

  • 22.03.2021 13:00
  • 3618 просмотров
  • 49 комментариев
Виктор ГРАЧЕВ: «Мне стыдно за игроков Шахтера. Это полное безобразие»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Виктор Грачев подвел итоги поражения «горняков» от «Львова» (2:3) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мне стыдно за игроков, потому что дойти до такого состояния... Смотреть на это безобразие сил не хватает. И больно, и обидно. Игроки просто себя не уважают или болельщиков - я не знаю.

Разве так можно выходить в полустоячем состоянии и добиться результата? Для меня непонятно, что происходит. Я такого «Шахтера» давно не видел. Было все, но такого отношения... Полное разочарование», - сказал Грачев.

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Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 14:17
    -1
    Venom, 22.03.2021 14:09
    Есть одна старая логическая задача:
    1) Как закрыть жирафа(Тайсона) в холодильник(сортир)?
    Открыть холодильник, положить туда жирафа(Тайсона), закрыть холодильник(сортир).
    2) Как запихнуть слона(Каштру) в холодильник?
    Открыть холодильник, вынуть оттуда жирафа(Тайсона), засунуть туда слона(Каштру), закрыть холодильник(сортир).
    3) Лев позвал всех зверей на собрание. Пришли все, кроме одного. Что это за зверь? Это слон(Каштру). Он же в холодильнике(сортире), помните?
    ---
    Так вот 2ой день пошел а "Плач Иеремии" не утихает
    Ты вчера хорошо провёл время в помадке ?
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 14:16
    -1
    forestcat, 22.03.2021 13:51
    Под приходом ,
    Тайсон и тот от наркомана в туалете схоронился, наверное тот буйный был
    Кись, а чо тебя так часто в баньку псину сутулую отправлять стали?
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 14:14
    -2
    Та всем стыдно, а им норм, можно и посмеяться.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 14:13
    -1
    Сергей Паюк, 22.03.2021 14:10
    Если Каштру был бы порядочным тренером то после такого матча (и сезона в целом) должен подать в отставку !
    Смысл ему дергаться, если платят $, работодатель еще держит, др предложений нет?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 14:13
    -1
    Ёкарный Бабай, 22.03.2021 14:11
    Под Срну?
    Вряд ли думаю, разве если не найдут кого-то банально ну или точнее не заманят, у того опыта ж нет, с этим составом точно вряд шо то выжмет, а так удобнее на стуле сидеть какого-то миф. директора да дальше косить $, а тут вылететь можно быстро
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 22.03.2021 14:11
    -2
    Кстати а все заметили что у максимки не ю ок сегодня? Мб их вычислили после всех их прогнозов и прибили где0то в сточной канаве?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 14:11
    0
    Alex86 1, 22.03.2021 13:57
    Так там явно команда плавить португальца, почву готовят
    Под Срну?
    Ссылка
    Сергей Паюк
    online
      Сергей Паюк, 22.03.2021 14:10
    0
    Если Каштру был бы порядочным тренером то после такого матча (и сезона в целом) должен подать в отставку !
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 22.03.2021 14:09
    -1
    Есть одна старая логическая задача:
    1) Как закрыть жирафа(Тайсона) в холодильник(сортир)?
    Открыть холодильник, положить туда жирафа(Тайсона), закрыть холодильник(сортир).
    2) Как запихнуть слона(Каштру) в холодильник?
    Открыть холодильник, вынуть оттуда жирафа(Тайсона), засунуть туда слона(Каштру), закрыть холодильник(сортир).
    3) Лев позвал всех зверей на собрание. Пришли все, кроме одного. Что это за зверь? Это слон(Каштру). Он же в холодильнике(сортире), помните?
    ---
    Так вот 2ой день пошел а "Плач Иеремии" не утихает
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 13:57
    +1
    Remark, 22.03.2021 13:55
    Низзя такие слова говорить, ты чё? Завтра без работы останешься!
    Так там явно команда плавить португальца, почву готовят
    Ссылка
    Remark
    online
      Remark, 22.03.2021 13:55
    0
    Низзя такие слова говорить, ты чё? Завтра без работы останешься!
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 13:54
    -1
    Фаня,тебе понравилось в тубзике с тайсоном
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 13:54
    0
    forestcat, 22.03.2021 13:51
    Под приходом ,
    Тайсон и тот от наркомана в туалете схоронился, наверное тот буйный был
    )
    __
    ну или накрыло домой оттуда скрыться, но тот догнал, очередной побег не удался
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 13:53
    -1
    forestcat, 22.03.2021 13:51
    Под приходом ,
    Тайсон и тот от наркомана в туалете схоронился, наверное тот буйный был
    ты с ним в тубзике закрывался
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 13:51
    0
    Alex86 1, 22.03.2021 13:42

    __
    Не факт что он вообще это говорил, то что срна озвучил просто
    Под приходом ,
    Тайсон и тот от наркомана в туалете схоронился, наверное тот буйный был
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 13:51
    -1
    Максим Кравченко, 22.03.2021 13:50
    Нах ты мне нужен тебя ещё забирать куда-то?
    Шевелил в помаде губками ?
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 22.03.2021 13:51
    -2
    А когда Динамо на Ньюсван трансляции будут?😂
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 22.03.2021 13:50
    -2
    Максим Кравченко, 22.03.2021 13:49
    Нет, это ж ты по этим местам днюешь и ночуешь
    на днюхе у Фани много было сладкого в помадке ?
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 22.03.2021 13:50
    +1
    pavelka, 22.03.2021 13:49
    Так забери,а потом губами шевели
    Нах ты мне нужен тебя ещё забирать куда-то?
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 22.03.2021 13:50
    -2
    Володя , соберёт СНБО и запретит Динамо ОПЗЖ😂😂
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 13:14
    +10
    Хоть один уважаемый эксперт говноканала сказал, что Львов молодцы? Сплошной плач Ярославны по потерянным очкам на официальном ретрансляторе УПЛ.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.03.2021 13:13
    +7
    Вітя запасайся валер'янкою! В наступному турі Максимов теж згадає, що він динамівець....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 13:04
    +7
    DK1961, 22.03.2021 13:01
    То ли еще будет
    Так они ж и так везде вылетели да и чемп, скорее всего, ДК берет
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 22.03.2021 13:01
    +4
    То ли еще будет
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 13:20
    +3
    Ёкарный Бабай, 22.03.2021 13:14
    Хоть один уважаемый эксперт говноканала сказал, что Львов молодцы? Сплошной плач Ярославны по потерянным очкам на официальном ретрансляторе УПЛ.
    Так они спокойно говорят , « у нас в центре играл Майкон» « наши игроки пропустили» и т д - Львов после одну из АПЛ команда
    Или г*вноканальчик как всегда спалился
    Надеюсь Сетанта и Мегого , через сезон отправят это медийное недоразумение в утиль .
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 13:39
    +2
    pavelka, 22.03.2021 13:30
    Тебе очень нравится в помадке ?
    Олег, как там вкусный атакующий футбол , уже был или ещё подождать ?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.03.2021 13:36
    +2
    Грачёв очень сердобольный старикашка! То ему за Динамо было стыдно, когда они вдули Шахтёр в Суперкубке, то теперь стыдно за Шахтёр, который полностью владел преимуществом с ФК Львов, но проиграл! Вообще непонятны его критерии оценки игры, надо для себя что-то решить - или красивая игра, или результат.
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 13:19
    +2
    А мне понравилось
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 13:57
    +1
    Remark, 22.03.2021 13:55
    Низзя такие слова говорить, ты чё? Завтра без работы останешься!
    Так там явно команда плавить португальца, почву готовят
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 22.03.2021 13:50
    +1
    pavelka, 22.03.2021 13:49
    Так забери,а потом губами шевели
    Нах ты мне нужен тебя ещё забирать куда-то?
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 22.03.2021 13:49
    +1
    pavelka, 22.03.2021 13:45
    Любишь с Фани по ночам шалить ?
    Нет, это ж ты по этим местам днюешь и ночуешь
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 13:42
    +1
    forestcat, 22.03.2021 13:40
    А Ахметов уже говорил, что лучше проиграть 3-2 играя как шахтёр, чем победить 3-0 играя как Динамо ?

    __
    Не факт что он вообще это говорил, то что срна озвучил просто
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 22.03.2021 13:38
    +1
    pavelka, 22.03.2021 13:35
    Ты подружка Фани,отмечал его ДР в помадке?!
    Громозека, это ты шаришь в гомосятине, мне там делать нечего
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 22.03.2021 13:33
    +1
    pavelka, 22.03.2021 13:30
    Тебе очень нравится в помадке ?
    Шр у шахтарей вечно гомосятина прёт? Сразу видно хорошо разбираетесь и увлекаетесь
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 22.03.2021 13:11
    +1
    Да, "экспертная" оценка...
    Неужели "эксперт" не понимает, что все проблемы в любой команде начинаются с низкого качества УПРАВЛЕНИЯ командой?!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 14:11
    0
    Alex86 1, 22.03.2021 13:57
    Так там явно команда плавить португальца, почву готовят
    Под Срну?
    Ссылка
    Сергей Паюк
    online
      Сергей Паюк, 22.03.2021 14:10
    0
    Если Каштру был бы порядочным тренером то после такого матча (и сезона в целом) должен подать в отставку !
    Ссылка
    Remark
    online
      Remark, 22.03.2021 13:55
    0
    Низзя такие слова говорить, ты чё? Завтра без работы останешься!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 13:54
    0
    forestcat, 22.03.2021 13:51
    Под приходом ,
    Тайсон и тот от наркомана в туалете схоронился, наверное тот буйный был
    )
    __
    ну или накрыло домой оттуда скрыться, но тот догнал, очередной побег не удался
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 13:51
    0
    Alex86 1, 22.03.2021 13:42

    __
    Не факт что он вообще это говорил, то что срна озвучил просто
    Под приходом ,
    Тайсон и тот от наркомана в туалете схоронился, наверное тот буйный был
    Ссылка
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