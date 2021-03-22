Виктор ГРАЧЕВ: «Мне стыдно за игроков Шахтера. Это полное безобразие»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Виктор Грачев подвел итоги поражения «горняков» от «Львова» (2:3) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мне стыдно за игроков, потому что дойти до такого состояния... Смотреть на это безобразие сил не хватает. И больно, и обидно. Игроки просто себя не уважают или болельщиков - я не знаю.

Разве так можно выходить в полустоячем состоянии и добиться результата? Для меня непонятно, что происходит. Я такого «Шахтера» давно не видел. Было все, но такого отношения... Полное разочарование», - сказал Грачев.