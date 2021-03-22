Виктор ГРАЧЕВ: «Мне стыдно за игроков Шахтера. Это полное безобразие»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Виктор Грачев подвел итоги поражения «горняков» от «Львова» (2:3) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
«Мне стыдно за игроков, потому что дойти до такого состояния... Смотреть на это безобразие сил не хватает. И больно, и обидно. Игроки просто себя не уважают или болельщиков - я не знаю.
Разве так можно выходить в полустоячем состоянии и добиться результата? Для меня непонятно, что происходит. Я такого «Шахтера» давно не видел. Было все, но такого отношения... Полное разочарование», - сказал Грачев.
Источник — Футбол 1/2/3
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1) Как закрыть жирафа(Тайсона) в холодильник(сортир)?
Открыть холодильник, положить туда жирафа(Тайсона), закрыть холодильник(сортир).
2) Как запихнуть слона(Каштру) в холодильник?
Открыть холодильник, вынуть оттуда жирафа(Тайсона), засунуть туда слона(Каштру), закрыть холодильник(сортир).
3) Лев позвал всех зверей на собрание. Пришли все, кроме одного. Что это за зверь? Это слон(Каштру). Он же в холодильнике(сортире), помните?
---
Так вот 2ой день пошел а "Плач Иеремии" не утихает
Тайсон и тот от наркомана в туалете схоронился, наверное тот буйный был
1) Как закрыть жирафа(Тайсона) в холодильник(сортир)?
Открыть холодильник, положить туда жирафа(Тайсона), закрыть холодильник(сортир).
2) Как запихнуть слона(Каштру) в холодильник?
Открыть холодильник, вынуть оттуда жирафа(Тайсона), засунуть туда слона(Каштру), закрыть холодильник(сортир).
3) Лев позвал всех зверей на собрание. Пришли все, кроме одного. Что это за зверь? Это слон(Каштру). Он же в холодильнике(сортире), помните?
---
Так вот 2ой день пошел а "Плач Иеремии" не утихает
Тайсон и тот от наркомана в туалете схоронился, наверное тот буйный был
__
ну или накрыло домой оттуда скрыться, но тот догнал, очередной побег не удался
Тайсон и тот от наркомана в туалете схоронился, наверное тот буйный был
__
Не факт что он вообще это говорил, то что срна озвучил просто
Тайсон и тот от наркомана в туалете схоронился, наверное тот буйный был
Или г*вноканальчик как всегда спалился
Надеюсь Сетанта и Мегого , через сезон отправят это медийное недоразумение в утиль .
__
Не факт что он вообще это говорил, то что срна озвучил просто
Неужели "эксперт" не понимает, что все проблемы в любой команде начинаются с низкого качества УПРАВЛЕНИЯ командой?!
Тайсон и тот от наркомана в туалете схоронился, наверное тот буйный был
__
ну или накрыло домой оттуда скрыться, но тот догнал, очередной побег не удался
__
Не факт что он вообще это говорил, то что срна озвучил просто
Тайсон и тот от наркомана в туалете схоронился, наверное тот буйный был
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