Восьмой раз в истории дубль не помог Шахтеру одержать победу в чемпионате

В матче со «Львовом» Манор Соломон сделал второй дубль подряд. Однако в отличии от игры с «Десной» его дуплет не принес «Шахтеру» дивидендов.
Это всего восьмой случай в истории, когда дубль не позволил горнякам одержать победу в чемпионатах Украины. 6 раз оранжево-черные довольствовались ничьей и дважды терпели поражение.
Дубли, не принесшие «Шахтеру» победу в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минуты голов
|
Счет
|
1.
|
28.11.1993
|
Юрий БЕЛИЧЕНКО
|
Нива В (г)
|
23' (п) (1:1), 45’ (2:1)
|
2:2
|
2.
|
16.06.1998
|
Валерий КРИВЕНЦОВ
|
Металлург М (д)
|
50' (1:2), 52’ (2:2)
|
2:2
|
3.
|
29.10.2000
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
Ворскла (г)
|
8' (1:0), 42’ (2:0)
|
2:2
|
4.
|
17.08.2008
|
БРАНДАУ
|
Металлист (д)
|
54' (1:2), 76’ (п) (2:2)
|
2:2
|
5.
|
04.10.2009
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Днепр (г)
|
25' (1:0), 74’ (2:2)
|
2:2
|
6.
|
23.05.2015
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Днепр (г)
|
8' (1:0), 27’ (2:1)
|
2:3
|
7.
|
02.12.2018
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Олимпик (д)
|
7' (1:0), 90+3’ (2:2)
|
2:2
|
8.
|
21.03.2021
|
Манор СОЛОМОН
|
Львов (г)
|
30' (1:1), 56’ (2:2)
|
2:3
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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