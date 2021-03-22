Восьмой раз в истории дубль не помог Шахтеру одержать победу в чемпионате

В матче со «Львовом» Манор Соломон сделал второй дубль подряд. Однако в отличии от игры с «Десной» его дуплет не принес «Шахтеру» дивидендов.

Это всего восьмой случай в истории, когда дубль не позволил горнякам одержать победу в чемпионатах Украины. 6 раз оранжево-черные довольствовались ничьей и дважды терпели поражение.

Дубли, не принесшие «Шахтеру» победу в чемпионатах Украины