Восьмой раз в истории дубль не помог Шахтеру одержать победу в чемпионате

Дубль Соломона не спас «Шахтер» от поражения

  • 22.03.2021 12:27
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Восьмой раз в истории дубль не помог Шахтеру одержать победу в чемпионате
© ФК Шахтер

В матче со «Львовом» Манор Соломон сделал второй дубль подряд. Однако в отличии от игры с «Десной» его дуплет не принес «Шахтеру» дивидендов.

Это всего восьмой случай в истории, когда дубль не позволил горнякам одержать победу в чемпионатах Украины. 6 раз оранжево-черные довольствовались ничьей и дважды терпели поражение.

Дубли, не принесшие «Шахтеру» победу в чемпионатах Украины

 

Дата

Игрок

Соперник

Минуты голов

Счет

1.

28.11.1993

Юрий БЕЛИЧЕНКО

Нива В (г)

23' (п) (1:1), 45’ (2:1)

2:2

2.

16.06.1998

Валерий КРИВЕНЦОВ

Металлург М (д)

50' (1:2), 52’ (2:2)

2:2

3.

29.10.2000

Сергей АТЕЛЬКИН

Ворскла (г)

8' (1:0), 42’ (2:0)

2:2

4.

17.08.2008

БРАНДАУ

Металлист (д)

54' (1:2), 76’ (п) (2:2)

2:2

5.

04.10.2009

ЛУИС АДРИАНУ

Днепр (г)

25' (1:0), 74’ (2:2)

2:2

6.

23.05.2015

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Днепр (г)

8' (1:0), 27’ (2:1)

2:3

7.

02.12.2018

ЖУНИОР МОРАЕС

Олимпик (д)

7' (1:0), 90+3’ (2:2)

2:2

8.

21.03.2021

Манор СОЛОМОН

Львов (г)

30' (1:1), 56’ (2:2)

2:3
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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