Ложная тревога. Манчестер Сити без проблем отпустил Зинченко в Украину

Национальная сборная Украины начала подготовку к матчам с Францией и Финляндией

  • 22.03.2021 12:45
  • 2797 просмотров
  • 2 комментария
Ложная тревога. Манчестер Сити без проблем отпустил Зинченко в Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта национальная сборная Украины начала подготовку к матчам отборочного цикла чм-2022.
 
Утром футболисты начали прибывать в Киев из расположения своих команд. По информации источника, без проблем одними из первых в столицу прибыли легионеры Евгений Макаренко, Александр Зубков и Александр Зинченко, которому «Манчестер Сити», несмотря на сообщения в СМИ, не препятствовал отъезду в Украину из-за ситуации с ковидом.
 
Местом дислокации команды до вылета в Париж на матч с Францией стал столичный отель «Опера».
 
Еще с субботы игроки сборной начали сдавать тесты на коронавирус. Сегодня эту процедуру будут проходить оставшиеся футболисты и в том числе легионеры.
 
Вечером 22 марта команду ждет тренировка на стадионе имени Банникова. Также в Киеве в режиме онлайн в программе Zoom пройдет предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко. Во вторник команда проведет еще одну тренировку и во второй половине дня возьмет курс на Париж. С учетом карантинной ситуации, пребывание украинской делегации в Париже будет без предыгровой тренировки в столице Франции. В Киев команда вернется 25 марта.
 
Матч Франция – Украина состоится 24 марта, начало в 21:45.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    MrchMdnss
    online
      MrchMdnss, 22.03.2021 13:03
    -1
    кстати, с Реалом идут обе тимы на 80-85 очков в чемпе ...
    на рубеже тысячилетий меренги с набором очков 60-65 за турниры, с такой формой брали ушастые ...
    Ливерпуль тоже может в этом году набрать 60-65 очков в АПЛ, (не попасть в топ-4) зачеркнуто, но взять ЛЧ, знаем=проходили
    Ссылка
    MrchMdnss
    online
      MrchMdnss, 22.03.2021 12:54
    -1
    забавный факт:
    Сити на днях забил 100 голов во всех турнирах... ну, якобы пиковейший
    Барселона вчера забила сотню ... типа хромой лошади
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности