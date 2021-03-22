Ложная тревога. Манчестер Сити без проблем отпустил Зинченко в Украину

22 марта национальная сборная Украины начала подготовку к матчам отборочного цикла чм-2022.



Утром футболисты начали прибывать в Киев из расположения своих команд. По информации источника, без проблем одними из первых в столицу прибыли легионеры Евгений Макаренко, Александр Зубков и Александр Зинченко, которому «Манчестер Сити», несмотря на сообщения в СМИ, не препятствовал отъезду в Украину из-за ситуации с ковидом.



Местом дислокации команды до вылета в Париж на матч с Францией стал столичный отель «Опера».



Еще с субботы игроки сборной начали сдавать тесты на коронавирус. Сегодня эту процедуру будут проходить оставшиеся футболисты и в том числе легионеры.



Вечером 22 марта команду ждет тренировка на стадионе имени Банникова. Также в Киеве в режиме онлайн в программе Zoom пройдет предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко. Во вторник команда проведет еще одну тренировку и во второй половине дня возьмет курс на Париж. С учетом карантинной ситуации, пребывание украинской делегации в Париже будет без предыгровой тренировки в столице Франции. В Киев команда вернется 25 марта.



Матч Франция – Украина состоится 24 марта, начало в 21:45.