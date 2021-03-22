Руслан КОСТЫШИН: «Один комментарий – парни молодцы»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

– Один комментарий - парни молодцы!

– Почему не сыграл Новак? Почему играли в три защитника?

– За день до заезда на базу мы планировали играть по-другому, но потом, наверное, сон приснился, не знаю. Просто поменяли решение. Сказал помощникам готовиться, собирать информацию, будем играть в три центральных. Новак должен был играть, но у него высокая температура. Костышин тоже играл с температурой, но у него не такая высокая. У Новака - до 38, у Дениса - до 37. Новак перед самым матчем был заменен. А по Денису взяли на себя ответственность.

Когда команда побеждает «Зарю» с такой серией, с миллионами моментов, то пауза для нас к лучшему. Если бы матч был в пятницу, ребята бы до воскресенья еще праздновали.

– Некоторые матчи в туре были с болельщиками, а некоторые без них...

– Не понимаю - вчера можно было с болельщиками играть, а сегодня - уже нет. Как такое происходит? Больше всего не понравилось как гражданину - как можно было не пустить болельщиков на матч «Шахтера» с «Ромой»? Это просто катастрофа. Меньше чем за сутки говорят - игра без зрителей.

И сегодня у нас был бы полный стадион. Вчера с болельщиками, сегодня - без. Так примите решение: весь тур с болельщиками, а с понедельника без.

Не понимаю таких решений. Киевская область не в катастрофической зоне. А если был бы концерт Мадонны? Отменили бы? Нет! Наверное, продлили бы до понедельника, чтобы состоялся концерт какой-то большой звезды в Киеве. Все эти популистские решения я не понимаю.