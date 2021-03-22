Руслан КОСТЫШИН: «Один комментарий – парни молодцы»

Наставник «Колоса» – о победе над «Зарей»

  • 22.03.2021 12:42
  • 1523 просмотра
  • 4 комментария
Руслан КОСТЫШИН: «Один комментарий – парни молодцы»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

– Один комментарий - парни молодцы!

– Почему не сыграл Новак? Почему играли в три защитника?
– За день до заезда на базу мы планировали играть по-другому, но потом, наверное, сон приснился, не знаю. Просто поменяли решение. Сказал помощникам готовиться, собирать информацию, будем играть в три центральных. Новак должен был играть, но у него высокая температура. Костышин тоже играл с температурой, но у него не такая высокая. У Новака - до 38, у Дениса - до 37. Новак перед самым матчем был заменен. А по Денису взяли на себя ответственность.

Когда команда побеждает «Зарю» с такой серией, с миллионами моментов, то пауза для нас к лучшему. Если бы матч был в пятницу, ребята бы до воскресенья еще праздновали.

– Некоторые матчи в туре были с болельщиками, а некоторые без них...
– Не понимаю - вчера можно было с болельщиками играть, а сегодня - уже нет. Как такое происходит? Больше всего не понравилось как гражданину - как можно было не пустить болельщиков на матч «Шахтера» с «Ромой»? Это просто катастрофа. Меньше чем за сутки говорят - игра без зрителей.

И сегодня у нас был бы полный стадион. Вчера с болельщиками, сегодня - без. Так примите решение: весь тур с болельщиками, а с понедельника без.

Не понимаю таких решений. Киевская область не в катастрофической зоне. А если был бы концерт Мадонны? Отменили бы? Нет! Наверное, продлили бы до понедельника, чтобы состоялся концерт какой-то большой звезды в Киеве. Все эти популистские решения я не понимаю.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Колос Ковалевка

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 14:17
    0
    Это правда, респект Колосу!
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 22.03.2021 13:23
    0
    Ёкарный Бабай, 22.03.2021 13:12
    Даже до 37,5. После еды поднимается до такой температуры и это нормально, а тем более во время физических упражнений. Костышин ерунду говорит.
    Самая гадкая температура. Если постоянно, то хронический воспалительный процесс.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 13:12
    0
    Муґунот Уух, 22.03.2021 13:09
    Новак мав грати, але у нього висока температура. Костишин теж грав з температурою, але у нього не така висока. У Новака – до 38, у Дениса – до 37（с）
    ------------
    йому хіба не сказали, що “до 37” це нормальна температура？
    Даже до 37,5. После еды поднимается до такой температуры и это нормально, а тем более во время физических упражнений. Костышин ерунду говорит.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.03.2021 13:09
    0
    Новак мав грати, але у нього висока температура. Костишин теж грав з температурою, але у нього не така висока. У Новака – до 38, у Дениса – до 37（с）
    ------------
    йому хіба не сказали, що “до 37” це нормальна температура？
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 22.03.2021 14:17
    0
    Это правда, респект Колосу!
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 22.03.2021 13:23
    0
    Ёкарный Бабай, 22.03.2021 13:12
    Даже до 37,5. После еды поднимается до такой температуры и это нормально, а тем более во время физических упражнений. Костышин ерунду говорит.
    Самая гадкая температура. Если постоянно, то хронический воспалительный процесс.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.03.2021 13:12
    0
    Муґунот Уух, 22.03.2021 13:09
    Новак мав грати, але у нього висока температура. Костишин теж грав з температурою, але у нього не така висока. У Новака – до 38, у Дениса – до 37（с）
    ------------
    йому хіба не сказали, що “до 37” це нормальна температура？
    Даже до 37,5. После еды поднимается до такой температуры и это нормально, а тем более во время физических упражнений. Костышин ерунду говорит.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.03.2021 13:09
    0
    Новак мав грати, але у нього висока температура. Костишин теж грав з температурою, але у нього не така висока. У Новака – до 38, у Дениса – до 37（с）
    ------------
    йому хіба не сказали, що “до 37” це нормальна температура？
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности