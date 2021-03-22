Вячеслав ШЕВЧУК: «Не удивлюсь, если Вильярреал выиграет Лигу Европы»

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение киевского «Динамо» от испанского «Вильярреала» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Бить есть кому, просто у соперников хорошая оборона. Плюс один из острых атакующих игроков, которые врываются в штрафную площадь, это Цыганков, он пропустил несколько матчей и врывается в штрафную Буяльский. Беседин долго не играл.

«Вильярреал» – опытная команда, там много игроков, которые играли на очень высоком уровне. Я не удивлюсь, если они выиграют Лигу Европы», - сказал Шевчук.