Вячеслав ШЕВЧУК: «Не удивлюсь, если Вильярреал выиграет Лигу Европы»

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение киевского «Динамо» от испанского «Вильярреала» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Бить есть кому, просто у соперников хорошая оборона. Плюс один из острых атакующих игроков, которые врываются в штрафную площадь, это Цыганков, он пропустил несколько матчей и врывается в штрафную Буяльский. Беседин долго не играл.
«Вильярреал» – опытная команда, там много игроков, которые играли на очень высоком уровне. Я не удивлюсь, если они выиграют Лигу Европы», - сказал Шевчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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