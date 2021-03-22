Вячеслав ШЕВЧУК: «Не удивлюсь, если Вильярреал выиграет Лигу Европы»

Специалист – о победе испанской команды над «Динамо»

  • 22.03.2021 11:58
  • 497 просмотров
  • 3 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Не удивлюсь, если Вильярреал выиграет Лигу Европы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение киевского «Динамо» от испанского «Вильярреала» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Бить есть кому, просто у соперников хорошая оборона. Плюс один из острых атакующих игроков, которые врываются в штрафную площадь, это Цыганков, он пропустил несколько матчей и врывается в штрафную Буяльский. Беседин долго не играл.

«Вильярреал» – опытная команда, там много игроков, которые играли на очень высоком уровне. Я не удивлюсь, если они выиграют Лигу Европы», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.03.2021 12:27
    +1
    Мне больше всего понравилось как уверенно игроки Вильи принимают мяч, когда им партнеры отдают жесткую, сильную передачу, которую хрен перехватишь.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 22.03.2021 12:24
    +2
    Эмери попал в свои любимые условия и лепит (слепил) из субмарины Севилью времён триумфа в ЛЕ. Динамо отлично смотрелось в первые 30 минут первого матча - до пропущенного. А во тором матче Вильярреал здорово прижал немотивированных динамовце высоким прессингом. Опыт против молодости.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 22.03.2021 12:08
    +3
    +
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 22.03.2021 12:08
    +3
    +
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 22.03.2021 12:24
    +2
    Эмери попал в свои любимые условия и лепит (слепил) из субмарины Севилью времён триумфа в ЛЕ. Динамо отлично смотрелось в первые 30 минут первого матча - до пропущенного. А во тором матче Вильярреал здорово прижал немотивированных динамовце высоким прессингом. Опыт против молодости.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.03.2021 12:27
    +1
    Мне больше всего понравилось как уверенно игроки Вильи принимают мяч, когда им партнеры отдают жесткую, сильную передачу, которую хрен перехватишь.
    Ссылка
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