Игрок Львова: «Была ли стимуляция от конкурентов Шахтера? Не знаю»

Нападающий «Львова» Назарий Ныч рассказал, как ему удалось перехитрить оборону и вратаря «Шахтера» в матче 19-м туре УПЛ (3:2).
«Несмотря на то, что играли с чемпионом, мы очень рассчитывали разжиться очками. Ведь необходимо побыстрее выкарабкаться со дна турнирной таблицы.
Поэтому с мотивацией проблем не было. Не думаю, что дончане нас недооценили, тем более, что они задействовали практически сильнейший состав.
Была ли стимуляция со стороны конкурентов «Шахтера»? Не знаю. В нашей ситуации важно самим находить выход из создавшегося положения», – сказал Ныч.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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