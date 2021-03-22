Игрок Львова: «Была ли стимуляция от конкурентов Шахтера? Не знаю»

Назарий Ныч – о победе над действующим чемпионом

  • 22.03.2021 10:59
  • 1174 просмотра
  • 2 комментария
Игрок Львова: «Была ли стимуляция от конкурентов Шахтера? Не знаю»
© ФК Львов. Назарий Ныч

Нападающий «Львова» Назарий Ныч рассказал, как ему удалось перехитрить оборону и вратаря «Шахтера» в матче 19-м туре УПЛ (3:2).
 
«Несмотря на то, что играли с чемпионом, мы очень рассчитывали разжиться очками. Ведь необходимо побыстрее выкарабкаться со дна турнирной таблицы.
 
Поэтому с мотивацией проблем не было. Не думаю, что дончане нас недооценили, тем более, что они задействовали практически сильнейший состав.

Была ли стимуляция со стороны конкурентов «Шахтера»? Не знаю. В нашей ситуации важно самим находить выход из создавшегося положения», – сказал Ныч.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 22.03.2021 11:19
    +2
    Вихід з Трубіним і удар в Додо це 100% моменти так транжирити два супер моменти неможна. Обов'язково проаналізуй!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 22.03.2021 11:14
    +3
    Назар, працюй над реалізацією! Ти вчора мав ще два голи 100% забивати, такі моменти транжирити неможна! А так молодець, вчора відпахав нормально!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 22.03.2021 11:14
    +3
    Назар, працюй над реалізацією! Ти вчора мав ще два голи 100% забивати, такі моменти транжирити неможна! А так молодець, вчора відпахав нормально!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 22.03.2021 11:19
    +2
    Вихід з Трубіним і удар в Додо це 100% моменти так транжирити два супер моменти неможна. Обов'язково проаналізуй!
    Ссылка
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