Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я думал, что наши в еврокубках сыграют достойнее»

Специалист – о вылете «Шахтера» из Лиги Европы

  • 22.03.2021 10:58
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я думал, что наши в еврокубках сыграют достойнее»
© УЕФА

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от итальянской «Ромы» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Камбэка не случилось, потому что первый гол уже все определил. Приехала команда, играла не напрягаясь, тем более, создавала моменты. Уже на пятой минуте Майораль ударил в Институт физкультуры. Я думал, что наши в еврокубках сыграют достойнее. А получилось так, что мы еще в отпуске. Голевую передачу Майоралю отдал Кривцов. Просто стой и спрашивай, куда выбить мяч.

Насчет Трубина я уже говорил, что хорошо, что он у нас лучший, и хорошо, что болельщики это поняли. А для команды это не есть хорошо, что герой тут вратарь. Хотелось бы, чтобы кто-то из атаки был героем. А у нас тут еле подходит Соломон. Почему мы не видели «Рому»? Потому что их все устраивало», - считает Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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