Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я думал, что наши в еврокубках сыграют достойнее»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от итальянской «Ромы» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Камбэка не случилось, потому что первый гол уже все определил. Приехала команда, играла не напрягаясь, тем более, создавала моменты. Уже на пятой минуте Майораль ударил в Институт физкультуры. Я думал, что наши в еврокубках сыграют достойнее. А получилось так, что мы еще в отпуске. Голевую передачу Майоралю отдал Кривцов. Просто стой и спрашивай, куда выбить мяч.

Насчет Трубина я уже говорил, что хорошо, что он у нас лучший, и хорошо, что болельщики это поняли. А для команды это не есть хорошо, что герой тут вратарь. Хотелось бы, чтобы кто-то из атаки был героем. А у нас тут еле подходит Соломон. Почему мы не видели «Рому»? Потому что их все устраивало», - считает Леоненко.