Александр ДЕНИСОВ: «У Динамо все идет как по маслу»

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу киевского «Динамо» над львовским «Рухом» (3:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«В этом матче все было очень просто, даже академично. В первом тайме киевляне не реализовали пенальти, но затем забили три мяча в ворота «Руха». Дважды отличился Караваев и даже Сидклей забил. Знаете, как это бывает между «Шахтером» и «Динамо»: если у одних вообще ничего не ладится, то у других все как раз идет по маслу.

Вспомните матч, когда «Шахтер» на последней минуте пропускает от «Зари», а у «Динамо» на 1-й же сам себе закатывает вратарь «Львова». Также было и сегодня: «Шахтер» мучился со «Львовом», а «Динамо» спокойно и без проблем обыграло «Рух» со счетом 3:0», - сказал Денисов.