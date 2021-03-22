Александр ДЕНИСОВ: «У Динамо все идет как по маслу»

Известный журналист высказался о победе киевлян над «Рухом»

  • 22.03.2021 10:37
  • 415 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ДЕНИСОВ: «У Динамо все идет как по маслу»
© ФК Динамо Киев

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу киевского «Динамо» над львовским «Рухом» (3:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«В этом матче все было очень просто, даже академично. В первом тайме киевляне не реализовали пенальти, но затем забили три мяча в ворота «Руха». Дважды отличился Караваев и даже Сидклей забил. Знаете, как это бывает между «Шахтером» и «Динамо»: если у одних вообще ничего не ладится, то у других все как раз идет по маслу.

Вспомните матч, когда «Шахтер» на последней минуте пропускает от «Зари», а у «Динамо» на 1-й же сам себе закатывает вратарь «Львова». Также было и сегодня: «Шахтер» мучился со «Львовом», а «Динамо» спокойно и без проблем обыграло «Рух» со счетом 3:0», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 22.03.2021 10:48
    0
    Ему завидно видимо потому что главная обезьянка устроила бунт на корабле
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 10:43
    +2
    Тайсона из сортира уже достали ?
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 22.03.2021 10:43
    +2
    Тайсона из сортира уже достали ?
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 22.03.2021 10:48
    0
    Ему завидно видимо потому что главная обезьянка устроила бунт на корабле
    Ссылка
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