ФОТО. Воскресная сенсация. Как Львов в Харькове обыграл Шахтер

Результат, которого никто не ожидал

  • 22.03.2021 10:37
  • 1495 просмотров
  • 9 комментариев
ФОТО. Воскресная сенсация. Как Львов в Харькове обыграл Шахтер
© Кирилл Дымов

21 марта в Харькове в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги ПФК «Львов» нанес сенсационное поражение «Шахтеру» (3:2).
 
Как это было – в фотогалерее ниже:

ФОТО: Кирилл Дымов

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.03.2021 11:15
    +1
    круто сыграли!
    и форма класные цвета у львова
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 22.03.2021 11:11
    +2
    Львів вчора був шикарний! Правда такі тупі голи теж пропустили...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 11:01
    0
    Bismuth, 22.03.2021 10:54
    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Ок спасибо)))
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 22.03.2021 10:54
    +1
    Trasher311987, 22.03.2021 10:48
    Спорт.юа ше с вами, в каком Киеве)))))
    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 22.03.2021 10:54
    +1
    От радости аж Киев с Харьковом перепутали
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 22.03.2021 10:54
    -1
    В матче 28-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде обыграл «Рому» со счетом 2:0.
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.03.2021 10:53
    +1
    “аччьот” не полный! гдеТайсон на горшке？
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 22.03.2021 10:50
    +2
    Trasher311987, 22.03.2021 10:48
    Спорт.юа ше с вами, в каком Киеве)))))
    Понеділок, ранок.ьне будьте такі строгі)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 10:48
    +4
    Спорт.юа ше с вами, в каком Киеве)))))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 10:48
    +4
    Спорт.юа ше с вами, в каком Киеве)))))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 22.03.2021 11:11
    +2
    Львів вчора був шикарний! Правда такі тупі голи теж пропустили...
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 22.03.2021 10:50
    +2
    Trasher311987, 22.03.2021 10:48
    Спорт.юа ше с вами, в каком Киеве)))))
    Понеділок, ранок.ьне будьте такі строгі)))
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.03.2021 11:15
    +1
    круто сыграли!
    и форма класные цвета у львова
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 22.03.2021 10:54
    +1
    Trasher311987, 22.03.2021 10:48
    Спорт.юа ше с вами, в каком Киеве)))))
    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 22.03.2021 10:54
    +1
    От радости аж Киев с Харьковом перепутали
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.03.2021 10:53
    +1
    “аччьот” не полный! гдеТайсон на горшке？
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.03.2021 11:01
    0
    Bismuth, 22.03.2021 10:54
    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Ок спасибо)))
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