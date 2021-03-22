ФОТО. Воскресная сенсация. Как Львов в Харькове обыграл Шахтер

21 марта в Харькове в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги ПФК «Львов» нанес сенсационное поражение «Шахтеру» (3:2).
Как это было – в фотогалерее ниже:
ФОТО: Кирилл Дымов
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Источник — Sport.ua
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и форма класные цвета у львова
и форма класные цвета у львова
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