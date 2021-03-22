САНЖАР: «Пропускать от аутсайдера три мяча – большая роскошь для Шахтера»

Бывший тренер «Олимпика» и «Карпат» Роман Санжар прокомментировал поражение «Шахтера» «Львову» (2:3) в матче 19-го тура УПЛ.

«Меня поразило то, какие простые голы от «Львова» пропускал «Шахтер». Свои два мяча «горняки» забили и имели еще моменты, но вся проблема в том, что соперник забил больше. Для «Шахтера», конечно, большая роскошь пропускать от аутсайдера столько голов… Считаю, что действия оранжево-черных в обороне — это результат командного спада в игре.

Львовянам нужно отдать должное — они сумели лишить «Шахтер» пространства. Понравилась командная работа горожан, у которых также есть бразильцы. Они не боятся брать игру на себя. Мне понравились действия Альваро, Шины, а также объем работы, который выполнил Ныч.

И нельзя ведь сказать, что «горняки» не хотели выиграть, они очень старались. Но слишком много «Шахтер» позволил сопернику в контригре, когда не было правильного перехода из обороны в атаку и в обратном порядке. Не было также качества в действиях один в один. «Львов» мог и еще забить. Да, «Шахтеру» сейчас катастрофически не хватает Степаненко, который дает баланс в игре команды. Как решить эту проблему, непонятно. Никто из нас не знает, что происходит внутри коллектива…

Тренер всегда отвечает за результат. Там может еще и конфликт с лидерами есть… Тот же Тайсон, отправленный в дубль, был вожаком, и на его одноклубников серьезно влияло не очень хорошее психологическое состояние этого бразильского хавбека. До конца сезона уже немного осталось, и вернуть чемпионские позиции «Шахтеру» будет сложно», - сказал Санжар.