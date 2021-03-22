Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Радует, что мы третий подряд матч играем на ноль»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы, действительно, очень рады этой победе, и соперник был очень достойный, поэтому, конечно, эмоции переполняют. Мы добились для себя положительного результата. Радует, что мы третий подряд матч играем на ноль, это тоже очень приятно. Две подряд победы – результат работы, которую ребята выполняют. Мы двигаемся дальше. Сейчас нужно порадоваться этой победе и готовиться к следующей игре», - сказал Лавриненко.