Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Радует, что мы третий подряд матч играем на ноль»

Наставник «Ингульца» – о победе над «Александрией»

  • 22.03.2021 05:40
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Радует, что мы третий подряд матч играем на ноль»
© ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы, действительно, очень рады этой победе, и соперник был очень достойный, поэтому, конечно, эмоции переполняют. Мы добились для себя положительного результата. Радует, что мы третий подряд матч играем на ноль, это тоже очень приятно. Две подряд победы – результат работы, которую ребята выполняют. Мы двигаемся дальше. Сейчас нужно порадоваться этой победе и готовиться к следующей игре», - сказал Лавриненко.

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Источник — Sport.ua

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