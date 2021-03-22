Сергей МОРОЗОВ: «Поражение Шахтера от Львова – это просто нонсенс»

Известный в прошлом футболист Сергей Морозов прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от «Львова» (2:3) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
«Мы ни в какой мере не ожидали такой результат. Это просто нонсенс происходит.
Хочется поаплодировать «Львову» за самоотверженность. Если сравнить обе команды, то игроки «Шахтера» играли каждый сам за себя. У «Львова» была монолитная команда, которая достигла желаемого результата», - сказал Морозов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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