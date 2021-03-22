Сергей МОРОЗОВ: «Поражение Шахтера от Львова – это просто нонсенс»

Известный в прошлом футболист Сергей Морозов прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от «Львова» (2:3) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы ни в какой мере не ожидали такой результат. Это просто нонсенс происходит.

Хочется поаплодировать «Львову» за самоотверженность. Если сравнить обе команды, то игроки «Шахтера» играли каждый сам за себя. У «Львова» была монолитная команда, которая достигла желаемого результата», - сказал Морозов.