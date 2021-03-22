Александр ДЕНИСОВ: «Мы в прямом смысле без вины виноваты»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал новость о том, что апелляция УАФ по отмене технического поражения сборной Украины в матче против Швейцарии в Лиге наций отклонена.

«Лозаннский суд отклонил апелляцию Украины на техническое поражение, тем самым понизив сине-желтых в лигу В Лиги наций. Что интересно? Украине даже не надо оплачивать издержки проигравшей стороны в лице УЕФА и швейцарской ассоциации. Мы в прямом смысле без вины виноваты.

В решении суда значится, что Украина - жертва ковидных обстоятельств, никто уже не опирается на позицию обвинения, что УАФ не сформировала за 48 часов новую команду, нас больше не считают ни в чем виноватыми. Это как посмертно реабилитированы, потому что изменить ничего нельзя. Вы - чисты, но вы в дивизионе В», - сказал Денисов.