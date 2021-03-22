Александр КАРАВАЕВ: «Нужно было поскорее забить первый мяч»

Защитник «Динамо» – о победе над «Рухом»

  • 22.03.2021 03:43
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Александр КАРАВАЕВ: «Нужно было поскорее забить первый мяч»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Автор двух забитых мячей в ворота львовского «Руха» Александр Караваев поделился впечатлениями от домашней победы (3:0) и рассказал о своих эмоциях по поводу забитых мячей:

– В Киеве потепление +7, как ощущения?
– Перед игрой все ребята отметили, что, наконец, стало теплее, уже нет снега, мороза, так что не нужно надевать на себя кучу одежды, чтобы согреться.

– Имею в виду турнирную таблицу и поражение «Шахтера».
– (улыбается) Это, конечно, тоже радует. У нас тоже выдался непростой матч, особенно тяжелый первый тайм. Во втором прибавили скорости, нужно было забить мяч, чтобы все пошло как нужно, и мы довели счет до крупного. Нужно отдать должное команде «Рух», мы их просматривали и понимали, как они будут играть. Они не закрывались, а правильно оборонялись и здорово выбегали в атаки. Повторюсь, с ними было непросто.

– Матч с «Рухом» был для вас важнее, чем с «Вильярреалом»?
– Нет, конечно. Если бы вы присутствовали вместе с нами и Мирчей Луческу в комнате для теории, вы бы поняли, что нет ненужных матчей. Даже все товарищеские поединки для нас, как последние, в них нужно отдаваться на максимуме своих возможностей. Если ты не будешь этого делать, тренер этого не прощает и очень ругает за такое. Поэтому равнодушных у нас нет. Даже сегодня футболисты, которые вышли на замену, забили мячи. Вся команда работала, а мы, как свежие игроки, должны были усилить атаку, что мы и постарались сделать. Это и есть коллектив, команда.

– В последнее время «Динамо» вторые таймы даются лучше, чем первые, с чем это связано?
– Скорее всего, с тем, что обычно в начале матча соперник свежий, у них есть силы все делать правильно, перекрывать зоны, в которые мы могли бы вбегать. А после перерыва силы покидают, плюс мы добавляем в движении и получается забивать мячи.

– Изменился ли «Рух» с тех пор, как вы играли с ним в первом круге и победили со счетом 2:0?
– Да, их игра улучшилась. Видно, что они работают, и, несмотря на счет 3:0, нам с ними пришлось очень непросто. Повторюсь, они здорово обороняются, правильно выстраивают защиту, тактически подкованы, хорошо выбегают в контратаки, а когда атакуют позиционно, также хорошо строят свои передвижения. Важно было забить первый мяч как можно скорее, чтобы игра немного успокоилась и пошла под нашу диктовку.

– Уже думаете о следующем матче чемпионата против «Александрии»?
– Пока нет, поскольку сейчас нам предстоит отправиться в расположение сборной Украины, защищать честь своей страны, так что все мысли об этом. Нас ждут очень важные матчи, так что с завтрашнего дня сосредоточимся на них.

– Помните ли, сколько дублей в карьере делали?
– Два точно было. Сегодняшний – третий или четвертый. Признаюсь, очень ждал этого момента, поскольку долго не забивал, а за «Динамо» это и вовсе мои первые мячи, повторюсь, очень хотелось забить. В последнее время у меня несколько приятных событий, еще недавно сын родился. Так что все сложилось, как нельзя лучше.

– Как команда поздравила с дублем?
– Все кричали «Наконец-то!», потому что мне давно очень хотелось забить.

– Как сына назвали?
– Кириллом, будет ли футболистом? Пока не знаю. Конечно, хочется, чтобы так было, но ему выбирать (улыбается).

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Источник — ФК Динамо Киев

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